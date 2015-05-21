美元兑欧元走软 为本周首次

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月21日 - 美元兑欧元周四走软，为本周首次，因在过去一个月遭遇大举抛售后，投资者不愿建立新头寸，部分美国经济数据令人失望也让投资者裹足不前。
美元本周早些时候上扬，因美国和德国公债收益率反弹。公债市场的抛售推动美元在5月15日触及1.1466美元的高位，一个月前为1.0519美元。
但对美国经济在近期大幅放缓后是否会反弹的忧虑，以及美元大跌给投资者造成的重大损失，使部分投资者离场观望。
“人们不愿建立美元看涨头寸，”法国兴业银行驻纽约的外汇分析师Sebastien Galy表示。
数据显示，上周美国初请失业金人口四周均值减少5,500，至26.625万，为2000年4月以来最低。数据公布后，美元缩减跌幅。
但该数据带来的提振被5月疲弱的费城联储制造业数据和成屋销售意外下滑所抵消。
美元兑欧元尾盘报1.1125美元。
欧元区经济活动展露复苏迹象，以及德债收益率攀升，与可比美债收益率差收窄也提振欧元/美元。
Markit欧元区5月综合采购经理人指数(PMI)初值从53.9降至53.4，不及路透调查分析师预估的53.8。尽管数据下滑，但Markit表示，欧元区经济本季有望增长0.4%。
“德债与美债收益率差收窄影响了欧元/美元，”CIBC World Markets的汇市策略部主管Jeremy Stretch表示。
欧元涨幅将受限的部分原因是，欧洲央行非常宽松的货币政策立场。本周稍早，欧洲央行执委科尔表示，央行将在未来两月加快购债进度。
更多欧元流入市场的前景本周稍早拖累欧元普跌。（完）
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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