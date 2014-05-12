欧元兑美元基本持稳 兑英镑跌至16个月低位

* 欧元兑美元在过去两日大跌后企稳

* 英镑兑欧元走强，触及16个月峰值

* 欧洲宣称乌克兰东部地区的公投非法，市场不为所动

* 欧洲央行管委诺沃特尼称，光靠降息不足以应对低通胀

路透纽约5月12日 -欧元兑美元周一基本持稳，兑日圆走强，乌克兰东部亲俄反叛势力宣布在周末举行的自治公投中获胜，导致乌克兰紧张局势进一步升级，但市场不为所动。

但欧元兑英镑走软，跌至16个月低位，因市场对欧洲央行将放宽货币政策的预期不断升温，与此同时，英国央行正准备升息。

“我们认为，近期公布的数据可能会有不俗表现，市场人士得以继续渲染英国央行将成为四国集团(G4)中首家开始收紧政策的央行的可能性，”苏格兰皇家银行的汇市策略师Brian Daingerfield表示。

“毫无疑问，数据改善可能使市场认为，英国央行传递出的对通胀温和的信息显得有些言不由衷，”Daingerfield说。

交易商表示，上周欧洲央行总裁德拉吉表示对在6月放宽政策“不反感”后，市场掀起轩然大波，今天市场冷静下来。

分析师指出，可以通过德拉吉的同僚，其中最有影响力的是德国央行总裁魏德曼，的讲话来判断央行是否真的准备好采取行动。

奥地利央行总裁诺沃特尼今天告诉记者，要对抗欧元区通胀，单靠降息是不够的。他的讲话发表后，欧元缩减涨幅。

对英国央行升息的预期推动两年期英债较欧元区可比公债收益率差扩阔至2008年以来最扩水平。英国央行将在周三发布通胀报告，鉴于英国经济复苏势头强于预期，央行可能在报告中调整利率预期。

欧元兑英镑盘中触及2013年1月以来最低0.8143英镑。英镑兑美元上扬0.10%，报1.6867美元。

欧元兑美元持稳在1.3757美元，上周从两年半高位1.3995美元回落。

市场对乌克兰东部的公投反应冷淡。公投结果显示，绝大多数人支持自治。

欧盟周一宣称，公投不合法，且向扩大对俄企业和个人制裁的范围迈出了第一步，以进一步向俄罗斯施压。

“一段时间以来，乌克兰局势的发展一直牵动着市场的神经，除非该地区危机严重恶化，否则，至少10国集团(G10)市场对此类消息已经免疫，”法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“很显然，市场对公投存在一定的担忧，但看来风险得到了很好的控制，”他说。

欧元兑日圆小涨0.30%，报140.54日圆，从上周五触及的两个月低位139.84日圆反弹。美元兑日圆升0.30%，报102.16日圆。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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