美元兑日圆攀升至六年高位 因联储预估显示升息将加快

新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。
路透纽约9月17日 - 美元兑日圆周三跳升至六年高位，而欧元从五个月高位回落，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)的预估显示，未来几年升息的步伐将比6月预估的更快。
不过，美联储结束为期两日货币政策会议后发布的声明仍谨慎，坚持了将在“一段相当长时间内”维持低利率的承诺，并表达了对就业市场闲置的担忧，但汇市投资人把焦点放在了联储的利率预估上。
美联储的预期中值为，明年年底利率为1.375%，6月的预估为1.125%；2016年底为2.875%，之前的预估为2.50%；2017年为3.75%。
另外，17位联储政策委员中有14位现预计将在明年升息，6月时为12位。
“美元是对利率预估被上调作出反应，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“另一方面，联储的声明颇为温和，但在昨日有报导后市场对此已经消化了。”
高利率会提升美元计价资产的吸引力。
还有两位委员反对联储维持近零利率承诺的决定。达拉斯联储总裁费希尔和费城联储总裁普洛瑟认为，如果联储感到不得不加快收紧货币政策，那么利率指引会束缚美联储的手脚。
纽约尾盘，美元兑日圆JPY=大涨逾1%，至108.38日圆，约为六年高位，单日升幅为1月中来最大。
欧元兑美元EUR=也跌至去年7月来最低。美元指数.DXY触及去年7月来最高，美元兑瑞郎升至一年高位。
美联储会议还更新了对经济成长、通胀和失业率的预估。整体而言，美联储官员对未来几年的经济成长略更悲观，但对失业率继续下滑则更为乐观。
分析师表示，随着美联储会议结束，经济基本面会继续支撑美元。
“底线仍是美联储明年何时升息只是时间问题，而不是会不会的问题，这继续同欧元区和日本根本谈不上收紧政策形成鲜明对比。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
盘中稍早，美国数据显示上月消费者物价下滑，这一度令美元承压。
美国劳工部周三公布：美国8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，因能源价格全面走低，抵消了物价和租房成本攀升产生的影响。这是CPI自去年4月以来首度回落，7月为增长0.1%。分析师原预计8月CPI持平。(完)
(编译 李军/徐文焰; 审校 利棣儿/龚芳)
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