美元兑欧元大涨 投资人重新聚焦美联储下周升息前景

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透纽约12月10日 - 美元兑欧元周四大涨，从昨日触及的一个月低点反弹，因市场再度聚焦美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期。
欧元兑美元大跌0.8%，回吐了大部分昨日1.1%的升幅；昨日欧洲央行管委诺沃特尼的讲话，使人对欧美央行政策分化的前景抱有更大怀疑。
投资人预计美联储将收紧货币政策，而欧洲央行将进一步放宽。但欧洲央行之前下调的存款利率幅度不及预期，且诺沃特尼的讲话令市场愈发担心欧洲央行可能不会采取进一步行动。
由于对欧洲央行是否会进一步放宽政策的不确定性上升，而投资人仍确信美联储将在12月15-16日货币政策会议上升息，这支撑了美元。
“投资人对美联储将采取行动更有信心，”Cambridge Mercantile Group汇市策略和结构性产品部门董事Karl Schamotta称。“因此市场出现一边倒。”
联邦基金利率走势显示，市场相信美联储下周升息的机率为85%，近期路透访查的18家一级市场交易商中有17家预计美联储下周升息。
美元指数升0.6%，报97.945。
澳元兑美元大涨逾1%，因澳洲就业报告显示就业增长录得逾15年最强。这带动澳元兑美元从上日触及的两周低点0.7169美元强劲反弹。
尽管一些投资人质疑报告的强度，但报告的确显示澳洲经济正摆脱对矿业的依赖，Westpac Banking Corporation高级汇市策略师Richard Franulovich表示。
“就业数据，以及零售销售、GDP等一系列数据都显示经济确实在稳定下来，”他表示，“经济没有像许多投资人预想的，受商品贸易打击而表现的那么差。”(完)
(编译 李军/李爽; 审校 利棣儿/龚芳)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。