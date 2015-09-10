全球股市转跌拖累美元下滑 美联储升息前景仍不明朗

路透纽约9月10日 - 美元周四下滑，因除美股外，全球股市转跌，且经济数据为美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会在下周升息传递出不一的信号。

欧股结束三日连升，泛欧绩优股指数跌近1.5%，此前亚洲股市也下挫，因数据显示中国汽车销售减少，日本资本支出放缓。美股标普500指数尾盘也缩减了跌幅。

美国政府报告显示，上周初请失业金人数减少，这是就业市场的利多信号，为美联储将在下周或今年稍晚升息提供了依据。

但另一政府报告显示，上周美国进口物价下滑1.8%，因汽油等一系列商品成本降低，7月进口物价降低了0.9%。

“该数据令联储陷入两难境地：既有迹象显示就业市场吃紧，也有迹象显示通胀仍低。”Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore指出。

美联储将在9月16-17日召开货币政策会议，可能宣布升息。

美元指数纽约尾盘跌0.60%，近几个月美元指数跟随全球股市的表现。

美元兑欧元跌0.70%，报1.1283美元，美元兑日圆升0.10%，报120.60日圆。

日圆下滑，因之前媒体关于一名日本执政党议员言论的报告，让市场重新聚焦日本央行进一步宽松政策的可能性。

英镑兑美元触及两周高位，此前英国央行最新货币政策会议记录显示，委员会以8：1的投票结果维持利率在0.5%不变。

新西兰元兑美元一度大跌逾2%后收复部分失地，纽约尾盘跌1.20%，报0.6308美元。

新西兰元大跌，此前该国央行下调利率，并暗示如果中国经济继续放缓，可能进一步宽松政策。但随着离岸人民币大涨逾1%后，新西兰元也有所反弹。

巴西雷亚尔盘中重挫近3%，至3.9雷亚尔的13年新低，之后回升至3.8584，当日仍挫逾2%。

周三晚，标准普尔将巴西主权信贷评等降至垃圾级别。(完)

(编译 李军/龚芳; 审校 利棣儿)

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