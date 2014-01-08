美元守住涨幅 美联储会议记录显示稳步缩减购债计划

* 美联储希望逐步缩减刺激规模

* 强劲的民间就业数据提振美元

路透纽约1月8日 -美元兑欧元和日圆周三守住涨幅，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布12月会议记录，记录显示，美联储将稳步缩减购债计划。

会议记录设定了美联储从本月开始将每月850亿美元的购债规模缩减100亿至750亿美元的基调。

美联储的购债计划压低了市场利率。随着经济前景改善，市场预期联储将开始缩减购债。美国经济成长的希望增强，促使投资者买入美元，美元兑一篮子货币盘中触及六周高位。

美元指数.DXY尾盘上扬0.4%，报81.145。

“总之，会议记录并未使美联储将逐步、平稳缩减购债的前景发生重大改变，这仍对美元有利，”CommonwealthForeign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

“的确，随着经济数据的基调改善，存在联储更激进地缩减货币刺激规模的可能性。”

很多联邦公开市场委员会(FOMC)委员希望谨慎缩减资产购买规模，且多数委员希望强调，并未给进一步缩减购债预设路径。

根据CME FedWatch提供的数据，合约显示利率市场现预期美联储最早在2015年4月会议上首次升息的机率约为60%。

三周前，美联储宣布计划开始缩减大规模购债计划，但承诺将在可预见的将来保持低利率，当时的利率期货暗示，市场预期美联储首次升息的时间最早为2015年7月。

另外，市场对会议记录反应冷淡，因交易商已经消化了美联储将开始缩减刺激规模的预期。

美元兑日圆上扬0.3%，报104.85日圆，低于稍早触及的高位105.12日圆，但高于周一触及的两周低位103.88美元。上周，美元兑日圆触及五年峰值105.44日圆。

欧元兑美元下跌0.3%，报1.3568美元。欧元兑英镑触及一年低位，周三尾盘报0.8252英镑。

“总的来看，我认为这与市场的预期一致，”RBS Securities的汇市策略师Brian Dangerfield表示。

“美元对会议记录的反应相当微弱，我认为这主要是因为我们获得信息与美联储主席贝南克过去几周的讲话内容没有大的不同。”

今日稍早ADP公布的数据显示，美国12月民间就业岗位增加23.8万个，超过预期，且为13个月最高。ADP的全国就业报告还上修了11月就业岗位的增幅。

两天后美国政府将发布更加全面的非农就业报告，其中将包括公共行业和民间就业情况。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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