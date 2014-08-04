美元兑主要货币陷于狭窄区间 市场关注央行会议

路透纽约8月4日 - 多种主要货币兑美元周一陷于狭窄区间内，汇价处于上周触及的近期低位之上，市场关注点转向本周稍晚将举行的多家央行政策会议。

欧元兑美元守住了上周五录得的多数涨幅，但在纽约汇市下午的交易中小幅走低，跌至1.3420美元。

上周五公布的强劲但却略逊预期的美国就业数据拖累美元录得近一个月来最大单日跌幅，但并未令美国联邦储备委员会(FED/美联储)将开始进入收紧政策周期的预期降温。

分析师称，周二将举行的澳洲央行政策会议，周四欧洲央行和英国央行的政策会议，以及周五将举行的日本央行议息会议将是本周影响汇市的主要因素，美国经济数据将退居次席。

“我们对欧洲央行会议的关注可能最为密切。美联储和欧洲央行的政策前景背道而驰，美联储正向收紧政策的方向迈进，而欧洲央行却准备进一步放宽政策，”Tempus Consulting的市场董事John Doyle表示。

7月美元录得去年1月以来最大月度涨幅，使市场预期美元的长期涨势可能最终就绪，尽管看似本周再度大涨的动力不足。

市场认为，美联储正按部就班地为明年首次升息作准备，而欧洲央行可能不得不进一步放宽政策来抵御价格不断回落的趋势。欧元区7月总体通胀仅为0.7%。

“过去几周，美元大涨，因此，市场可能出现头寸调整引发的修正，”瑞士银行驻伦敦的策略师Geoffrey Yu表示。

“上周公布的通胀报告并未扶助欧元，但我们认为，本周欧洲央行也不会给欧元造成任何下行压力。市场的主要兴趣点是美元本轮涨势能否持续。”

美元兑日圆JPY=小跌0.07%，报102.54日圆，上周触及四个月高位。

澳元兑美元AUD=D4上扬0.27%，报0.9333美元，上周五触及两个月低位0.9275美元。市场对略强于预期的澳洲零售销售数据反应有限，澳元看涨人士将关注周二举行的澳洲央行议息会议。

英镑兑美元GBP=上扬0.21%，报1.6857美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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