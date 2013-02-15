日圆走软 因G20声明草稿未单独针对日本

* G20公报草稿并未就日圆贬值批评日本

* 等待日本央行总裁提名人选出炉,不太激进的武藤敏郎领跑

* 美元/日圆未来可能升至100-110日圆区域-对冲基金经理

路透纽约2月15日 - 日圆兑美元和欧元周五走低,之前三日连涨,因20国集团的声明草稿并未单独针对日本,批评其采取的政策导致日圆贬值.

这向投资者发出了继续抛售日圆的信号.日圆兑美元年内迄今累计回落逾7%,去年下降11.3%.

日圆本周走强,因市场原本预期在莫斯科举行的G20会议将发表与本周七国集团(G7)会议声明类似的公报,谴责日本当局压低日圆汇率.

"最后公报到周六才会公布,且可能有调整.但从目前来看,欧元和日圆交易商对G20国家看似并未给日本施加很大压力做出正面反应,"BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示.

纽约汇市尾盘,美元兑日圆0.8%,报93.58日圆,盘中触及一周低位92.21日圆.周一触及33个月高位94.42日圆,预计在92.00日有强劲技术支撑.

本周,美元/日圆累计上扬0.9%,在过去14周中有13周上扬.

尽管美元/日圆在目前的水平走势可能震荡,但美银美林分析师MacNeil Curry 称,涨势仍然完整,至少从技术面看是如此.

日圆在海外交易时段上扬,之前路透援引知情人士的话报导称,前日本央行副总裁武藤敏郎是下任日本央行总裁最有力的竞争者.首相安倍晋三及其顾问将最终候选人范围收窄至两到三人.

知情人士称,相对于其他候选人,预计武藤敏郎可能采取不太激进的刺激举措.最后决定将在未来几天做出.

对冲基金SLJ Macro Partners的管理合伙人Stephen Jen认为,美元/日圆未来将进一步攀升,可能升至100-110日圆区域.

"日本决策者很可能会继续大规模推行安倍经济学(Abenomics),但会收敛通过讲话干预汇市的行动,以安抚日本的G7盟友,"Jen说.

欧元兑日圆尾盘上扬0.6%,报124.84日圆,盘中跌至1月30日以来最低122.87日圆.上周上触及127.71附近的34个月高位.

本周,欧元/日圆上扬0.9%.

商品期货交易委员会公布的数据显示,截至周二,日圆空头头寸进一步减少,受累于当时围绕G20会议的不确定性.但对日圆的空头押注可能会增加,因G20决定不在日圆疲弱问题上大做文章.

美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克周五称,美国正利用国内政策工具来提振成长并压低失业率,与G7的立场一致.

欧洲央行总裁德拉吉周五也批评了多国官员近期对汇率"无休止的抱怨",称欧元汇率与长期均值相符.与欧洲央行决策者魏德曼类似,德拉吉顶住了部分欧元区政界人士针对欧元估值过高提出的批评.

**欧元/美元小幅承压**

欧元兑美元仍承受一定的压力,因一天前公布的数据显示,欧元区经济萎缩的幅度超过预期.这可能使市场继续预期欧洲央行将降息.

欧元区货币市场利率也可能在未来几周回落,这可能导致欧元处于远低于2月1日触及的近期高位1.3711美元.

欧元/美元尾盘持稳在1.3363美元.

意大利将于2月24日举行大选,以及欧洲的银行偿还欧洲央行贷款的消息将是未来一周推动欧元的主要因素.预期银行偿还贷款的规模将小于上月,且将使欧洲央行资产负债表规模萎缩的步伐放缓.这将被视为对欧元不利.

周五公布的美国数据也扶助推动美元/日圆上扬.

今年初制造业开局疲弱,因汽车产量骤降,但本月纽约州工厂活动反弹,暗示制造业增速放缓的局面只是暂时的.

周五出炉的其他数据显示,本月初消费者信心增强,尽管汽油价格上涨,且加税使收入减少.(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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