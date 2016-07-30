美国GDP疲弱使美元大跌 日央行宽松力度逊预期令日圆升3%

路透纽约7月29日 - 美元周五大跌，因数据显示美国第二季经济增速不及预期，日圆急升，此前日本央行公布的刺激计划力度低于投资者预期。

美国商务部公布，第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，接受路透访查的分析师预计为增长2.6%。

“这份经济报告内的一些数据并不像GDP数据那么疲弱，但GDP增速证实，美联储在加息上可能要再等一等，”德意志银行外汇策略部门全球主管Alan Ruskin说。

美元自周三下跌，当天美联储的政策声明令原本预计联储会暗示9月可能升息的投资者感到失望。

近几周经济数据不断改善使许多分析师和投资者将美联储升息时机的预期提前，原本市场都排除了美联储今年加息一次的可能性，目前市场预计美联储最有可能在12月加息。

美元兑一篮子六种主要货币大跌1.22%，至96.566，为7月5日来最低水准。

美元的弱势被放大，也可能因为投资者出脱之前建立的头寸，即押注本周三美联储会发表鹰派的政策声明和周五日本央行会出笼大规模刺激计划将持续推高美元。

日圆急升，此前日本央行公布新措拖以刺激经济和提振通胀，但宽松政策力度不及投资者预期。

日圆兑美元飙升3.05%，至102.04日圆，为7月11日来最高水准。

日本央行周五宣布，将上市交易基金(ETF)购买规模增加一倍，且将在9月全面检视负利率及其大规模资产购买计划的效果，暗示其刺激计划不久将进行重大调整。

“我认为市场将会反复揣摩日本央行的行动是真的令人失望还是在拖延时间，”花旗集团外汇策略部门全球主管Steven Englander说。

下周五美国将公布7月非农就业报告，投资者将仔细研读该份数据，从中寻找显示美国经济力度的线索。(完)