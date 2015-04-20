美元上扬 希腊违约忧虑打压欧元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月20日 - 美元周一普涨，欧元兑美元下挫逾0.5%，因市场对希腊可能债务违约的担忧加重。
欧元兑美元纽约尾盘跌0.70%，报1.0730美元，受欧洲央行购债计划以及希腊可能在数月内退出欧元的风险拖累。
希腊正同欧元区伙伴国以及国际货币基金组织(IMF)磋商释出剩余救助资金所需的改革。希腊要求公共部门实体将闲置资金储备转交央行，以帮助应对资金紧张的局面。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，即便希腊债务违约，希腊也不一定非要离开欧元区。但欧洲央行官员担心希腊是否能偿还IMF即将在5月到期的10亿欧元贷款。
美元兑日圆和英镑也走强，升0.30%。
澳元兑美元下滑，此前澳洲央行总裁表示，澳元可能进一步下滑。澳元兑美元在过去六个月已经大跌12%，
美元指数尾盘升0.50%。上周美元下挫，在大涨一年后持续回软。
“由于美元回软，部分投资人会认为在这些新的水准，可能作多美元是合理的，市场出现仓位调整动作。”野村证券高级分析师和策略师Charles St-Arnaud表示。
澳元兑美元尾盘报0.7715美元，跌0.70%，澳洲央行总裁史蒂文斯表示，预计澳元将进一步下滑。
澳元和新西兰元稍早走强，因之前中国央行普降存准。澳元一度触及近一个月高位0.7844美元。
中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。