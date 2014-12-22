美元指数触及近九年高点 亚洲盘初交易清淡

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透悉尼12月23日 - 美元周二在亚洲盘初持坚，美元指数升至近九年高点，部分受助于欧元持续疲软以及日圆下跌。
美国股市周一连涨第四个交易日，道琼工业指数及标普500指数均收在纪录高位，这打压了避险日圆的需求。油价再度下跌令加元承压。
所有这些因素都帮助提振美元指数.DXY升至2006年4月以来高点。
美元兑日圆JPY=重回120.00上方，进一步远离上周所及低位115.56，亦靠近本月稍早所创七年半高点121.86.
欧元兑美元EUR=陷于两年低点1.2221附近，加元兑美元CAD=D4则回落至1.1634加元，返回上周所及五年半低位1.1674加元附近。
“临近年底，我们基本仍看好美元，10月31日以来我们一直做空欧元兑美元，周一又增加了做多美元兑日圆的建议，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。
投资者在因假期临近而交投清淡的市场中，仍牢牢抓住买入美元兑几乎所有其他货币的主线，部分原因是臆测美联储将在明年某个时候升息。
这种预期推动美国两年期公债较同年期德债利差扩大至75个基点，为2007年初以来最宽阔水平。
日本市场周二休市，而全球许多主要金融中心周四将逢圣诞假假期休市。
在2014年倒数第二周，美股表现引人注目，标准普尔500指数.SPX触及纪录收盘高位，未受到有关俄罗斯的疑虑以及希腊政局不确定性的影响。
俄罗斯受到油价重挫、西方制裁和资本外流的打击。
另一方面，希腊如果无法选出总统，有可能在明年2月初提前选举，这让该国的纾困谈判面临风险。
沙特石油部长欧那密表示，不管油价跌到什么程度，石油输出国组织(OPEC)也不会减产。之后油价继续下跌。
毫无意外，加拿大和挪威等石油生产国的货币受创。美元兑挪威克朗NOK=上涨至7.4210，不过未达到上周所及的12年半高点7.8558，当时俄罗斯卢布剧烈下挫。(完)
(编译 张荻/李爽/徐文焰/李春喜; 审校 王兴亚/戴素萍/郑茵)
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路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。