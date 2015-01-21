美元兑欧元在欧央行会议前下跌 因交易商削减欧元空头头寸

路透纽约1月21日 - 美元/欧元周三下滑，因在周四欧洲央行(ECB)政策会议前，一些交易商降低风险，减少作空欧元的头寸。

瑞士央行、加拿大央行等央行近期行动令投资者紧张，且导致市场保持谨慎态度。周三有报导称欧洲央行购债计划性质的可能性，投资者更为紧张。

“没有人希望在欧洲央行会议前持有大量仓位，”Brown BrothersHarriman汇市策略师Win Thin说，“人人都保持警惕。”

欧元区消息人士周三称，欧洲央行执行委员会提议自3月起每月购债500亿欧元。路透未能证实其他传媒有关欧洲央行执委会提议计划的执行期的报导。

上述报导引发一些回补空头，或原本作空欧元的交易商迅速买回欧元，这些买盘之后失去动能。欧元/美元最新升0.48%，报1.16050美元，稍早触及近一周高位1.16800。

美元/日圆JPY日内触及117.18日圆低位，接近上周所及的一个月低点115.85，此前日本央行调降下个财年的通胀率预估，并宣布扩大贷款计划规模，但并未扩大购债规模。

“日本央行没有扩大量化宽松规模，令市场失望，”BKAsset Management董事总经理Kathy Lien说。美元/日圆最新跌0.86%，报117.78日圆。

美元/瑞郎触及0.85015瑞郎的约一周低位，在瑞士央行上周放弃实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限后，交易商继续寻找价格平衡。

美元/瑞郎最新跌1.79%，报0.85995瑞郎。

美元指数跌0.29%，报92.783。

加元/美元盘中低见1.2420加元，或0.8052美元，此前加拿大央行宣布减息，令市场意外。加元/美元最新大跌1.85%，报1.2339加元。(完)

(翻译 李爽； 审校 张荻)

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