欧洲央行推出购债刺激计划后欧元重挫

路透纽约1月22日 - 欧元兑美元周四重挫至逾11年低点，兑日圆跌至三个月最低，此前欧洲央行推出历史性的购债计划，向步履蹒跚的欧元区经济挹注多至1万亿欧元。

欧洲央行表示，将自今年3月至明年9月每月购买600亿欧元债券，德国央行对此持反对意见，且德国政府担心，此举可能导致一些花钱大手大脚的成员国放松经济改革。

投资人大举抛售欧元，而原本预期欧洲央行会采取行动应对通缩，重振欧元区经济的交易商已经作空欧元，他们进一步加大押注，拖累欧元普跌。

“欧洲央行动真格的了，”EverBank Wealth Management高级市场策略师Chris Gaffney表示，“欧洲央行为提升通胀是破釜沉舟了。”

欧元兑美元向平价水准迈近，跌至2003年9月来最低的1.13340美元，欧元兑日圆也跌至三个月最低的134.28日圆，兑瑞郎触及近一周最低的0.9843瑞郎。

与此同时，欧元兑英镑触及约七年低位0.7558英镑。

欧洲央行的行动凸显美国与欧日货币政策背道而驰，美联储即将收紧货币政策，而欧洲和日本央行在放松政策。这在近几个月推升美元。

“从欧洲央行已经采取了非常激进的举措这方面来看，这可能导致美元兑众多欧洲货币全面走强，”巴克莱驻纽约的汇市策略师Aroop Chatterjee表示。

三日来美元兑瑞郎首次上涨，盘中上扬逾1%，至0.87500瑞郎的高位。

在欧洲央行决定公布几小时后，丹麦央行在本周内第二次降息，以缓解与欧元挂钩的丹麦克朗的上行压力。

美元兑日圆尾盘上扬0.5%，报118.545日圆。美元指数盘中触及11年高位，尾盘上扬1.61%，报94.399。

(编译/审校 李军/母红/利棣儿/张涛/龚芳)

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