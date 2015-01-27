美国耐久财订单意外下跌拖累美元走贬 静待美联储会议声明

路透纽约1月27日 - 美元周二下跌，汇市策略师直指美国耐久财订单意外下跌，促使市场臆测美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟升息的时间可能比预期更久。

投资者一直买入美元，预计美联储将在今年年中左右升息，因美国经济复苏积累动能，在此同时欧洲和日本等主要央行正放宽政策以刺激经济活动。

美国商务部周二公布，扣除飞机的非国防资本财订单上月下降0.6%，11月也录得同样的跌幅。

“我认为持有美元多头的投资者觉得在这份数据出炉后，可以对美元部份获利了结。主因该数据燃点了我们对周五出炉国内生产总值(GDP)的预期。鉴于耐久财订单数据，人们对GDP数据保持警惕，且正在降低其持有的头寸，”花旗集团美国G10汇市策略部主管Richard Cochinos说。

最新路透调查显示，分析师预计美国第四季GDP环比年率初值为成长3%。

在美国经济咨商会称1月消费者信心指数升至逾七年来最高后，美元缩减跌幅。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始为期两天的政策会议，周三将公布政策声明。

“美元面临的风险是FOMC可能表示担心全球经济、能源价格下跌对FOMC通胀预期造成的影响，和美元非常强劲对美国经济造成潜在影响，以及非常低薪资的情况，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

“如果明日美联储声明措辞较为谨慎，将有效地推后美国最终升息的时间表，而对美联储升息的预期是推动美元上涨的支柱之一。”

在EBS电子交易平台，欧元兑美元劲升1.24%，报1.13760美元，脱离1.14230美元日内高位。欧元进一步远离周一在希腊选举后触及的11年低位1.1098美元。在希腊选举中，反对纾困计划的政党胜出，消息拖累欧元下挫。

美元兑日圆下滑0.52%，报117.85日圆。欧元兑日圆上涨0.75%，报134.14日圆。欧元兑瑞郎攀升0.90%，报1.02510瑞郎。(完)

(编译 利棣儿；审校 龚芳)

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