美国公布GDP数据后美元涨跌互见 美元指数创纪录连升七个月

路透纽约1月30日 - 美元周五涨跌互见，此前美国公布的第四季国内生产总值(GDP)数据逊于预期，但数据中包括消费者支出以2006年以来最快速度增长，令市场对美元长期升势的预期保持完整。

美国商务部公布，第四季美国国内生产总值(GDP)增长年率为2.6%，第三季增幅高达5%。企业投资疲弱和贸易逆差扩大盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。

但市场仍预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今年晚些时候开始升息，这同世界其他地区还在放宽货币政策的对比愈发明显。

“货币政策的背离继续主导外汇市场。对美元而言，较长期的基本面因素仍强劲。”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield表示。

美元指数.DXY连升七个月，为1971年美元实行自由浮动以来最长的月度升势。不过今日美元指数下滑了0.10%。

过去六个月，欧元空仓增加，因预期欧洲央行将祭出大规模购债计划。在上周欧洲央行宣布了规模达到1万亿欧元量化宽松政策后，这一局面终于尘埃落定。

尽管这终于给欧元卖压提供了理据，但出脱欧元空头仓位给欧元带来了一些买盘，至少短期而言是这样的。

“欧元长期走向明显向下，但在欧元恢复跌势前，我们看来要整固一下欧元空仓。”Daingerfield称。

欧元兑美元在电子交易平台EBS上跌0.18%，报1.1299美元，不过欧洲央行终于决定购债以及市场整固仓位扶助欧元兑美元结束六周连跌，升0.84%。

美元兑日圆跌0.75%，报117.40日圆，本周跌约0.30%。

尽管美国经济第四季有所放缓，但起码还在成长，而加拿大11月经济意外萎缩0.2%，促使市场热议加拿大央行在3月可能将再度降息，为六周来第二次。

美元兑加元急升至近六年高位1.2797加元，之后缩减涨幅，尾盘升0.60%，报1.2693加元，本周美元兑加元升2.2%，为连升10周。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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