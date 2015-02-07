美元走强 因强劲就业数据再度激发年中升息预期

路透纽约2月6日 - 美元兑主要货币周五上扬，因数据显示，1月美国就业岗位强劲增长，薪资反弹，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在年中升息的预期。

美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，连续第11个月增幅超过20万，为1994年以来最长。去年11月和12月的就业岗位增幅也被上修了14.7万。

另外，1月平均时薪跳升12美分，12月为下滑5美分，上月平均时薪的按年增幅为2.2%，为8月来最大，引发市场预期，美联储以低通胀为由保持利率不变的余地减小。

美元收复周四兑欧元的跌幅。欧元兑美元周五下跌1.4%，录得两周来最大单日跌幅。美元兑日圆也触及三周半最高119.230日圆。

“毫无疑问，这提升了美联储从6月开始升息的机率，”法国兴业银行驻纽约的高级外汇分析师Sebastien Galy在谈到美国就业数据时表示。

目前交易商密切关注美联储的动向，寻找何时升息的线索。升息可能吸引投资资金流入美国，从而提振美元。

美国就业数据推高美国公债收益率，使美国和日本公债收益率差扩阔，导致美国投资的吸引力增加，从而提振美元兑日圆。

“美元/日圆是对利率更为敏感的货币对之一，且投资者持有量相对较低，因此，今日出现了不错的美元/日圆买盘，”德意志银行驻纽约的全球货币策略部主管Alan Ruskin表示。

欧元兑美元尾盘跌1.38%，报1.13220美元。美元兑日圆尾盘上扬1.13%，报118.845日圆。美元兑瑞郎升0.45%，尾盘报0.92540瑞郎。

不过，本周欧元小涨，连涨第二周，部分受助于市场臆测瑞士央行入市买入欧元。

美元指数尾盘上扬1.15%，报94.640。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。