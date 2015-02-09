避险日圆走强 因投资者担忧希腊前景和乌克兰局势

路透纽约2月9日 - 日圆兑美元和欧元周一走强，因对乌克兰冲突和希腊未来能否留在欧元区的担忧促使投资者寻求避险。

日圆兑美元在过去两日连跌后反弹，年内迄今累计上扬0.7%。日圆上周五受创，因强劲的美国就业数据重新点燃对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在年内升息的乐观情绪。

希腊总理齐普拉斯周日在首次议会重要演说中公布计划，拟解除令希腊“痛苦不堪”的撙节措施，拒绝延长国际救援计划。这将使他走上与欧洲伙伴对立的道路。

“如果希腊最终会退出欧元区，这可能意味着市场面临很大的不确定性，且在一段时间内将出现大幅震荡，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

与此同时，德国总理默克尔与美国总统奥巴马等多国领导人会晤，讨论乌克兰冲突。在过去24小时内，有9名士兵和7位平民被杀。

纽约汇市尾盘，美元兑日圆跌0.6%，报118.37日圆。在投资者不安情绪高涨时，通常会买入日圆避险。日圆上周五急挫1.4%，因美元受强劲就业数据提振走强。

欧元兑日圆下跌0.3%，报134.14日圆。 日本消费者信心数据强劲，以及日本央行决策者称该国不会重新滑入通缩等因素也扶助提振日圆。

不过，尽管欧元区前景总体负面，欧元兑美元仍上扬0.2%，报1.1326美元。

欧元区财长将于周三在欧元集团会议期间开会。希腊财长曾表示，将在会上提交一份全面提议。欧洲理事会将在周四举行会议。

美元指数跌0.2%，报94.475，因在持续上涨六个月后，投资者重新评估对美元的看涨押注。

“美元汇价仍被高估约5-7%，” 法国农业信贷银行驻纽约的汇市策略师Mark McCormick表示，“我们看到美元看涨押注有所减少。美元估值也在一定程度上受到影响。”(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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