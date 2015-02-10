美元兑日圆攀升至一个月高位 因美国公债收益率上扬

路透纽约2月10日 - 美元兑日圆周二攀升至一个月高位，因美国公债收益率普涨。欧元则因希腊新债务协议的不确定性而承压走低。

在欧洲时段上午的交易中，欧元跌穿1.13美元，但之后有报导称，欧洲官员将提出一份折中计划，再给希腊六个月的时间来磋商债务协议。消息公布后，欧元反弹。

美国公债收益率自周五早盘以来已累积跳涨了20个基点，因美国非农就业报告强劲。这全面支撑美元，尤其是兑日圆，不过，部分分析师称，在市场缺乏重大驱动因素的情况下，美元很难再度大幅攀升。

“美元长期走强的趋势看似仍未改变，这的确是受收益率因素推动，”Citizens Commercial Banking的全球市场部主管Tony Bedikian表示。

“较之欧元区和全球其他国家，美国经济一枝独秀。市场一直在消化美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今夏升息的机率约为50%的预期，不过，升息时机仍应取决于数据的表现。”

纽约汇市尾盘，美元指数上扬0.3%。

美元兑日圆上扬0.6%，报119.46日圆，稍早触及一个月高位119.61日圆。

欧元兑美元下跌0.1%，报1.1315美元。

“所有人都努力想押中希腊问题的最终结果，”Tempus Consulting的市场部董事John Doyle表示，“我认为在1.13美元的两边都有部分欧元头寸。”

对希腊新政府可能因与德国僵持不下而最终退出欧元区的担忧本周开始重压欧元。

隔夜时段发生的主要事件是，中国通胀降至五年低位，支撑了中国将进一步放宽政策的预期。这提振上海股市，并刺激澳元兑美元AUD=上涨0.5%，报0.7767美元。澳元表现与其主要亚洲贸易伙伴国中国的成长前景息息相关。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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