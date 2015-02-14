美元兑日圆下滑 市场关注下周美联储会议记录

瑞银集团以4.45亿美元和解在美国出售有毒抵押贷款证券案
路透5月2日 - 美国监管机构周一称，瑞银集团已以4.45亿美元和解其出售有毒抵押贷款证券导致两家美国联邦信用合作社倒闭的诉讼。
路透纽约2月13日 - 美元兑日圆周五连跌第二日，因美国经济报告再度疲弱，且投资人在三日长周末假期前缩减过多的美元多头仓位。
周四美国公布的零售销售恶化初请失业金数据疲弱，对美元走势没有帮助，周五美国公布消费者信心数据后，颓势延续。
数据显示，美国2月消费者信心意外下滑，密歇根大学2月消费者信心指数初值为93.6，低于1月终值98.1。
欧元兑美元持稳，创下三周连涨。德国公布的第四季经济成长数据远胜预期，有助于维持市场对欧元区稳定性增强的感觉，但希腊的经济数据就不那么乐观。
“美元多头的最大风险是经济成长前景的转变，市场一致的预估加上今日欧洲发布的GDP数据，警示这种风险可能正在增强。”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。
纽约尾盘，美元兑日圆跌0.3%，报118.75日圆，从周三触及的五周高位120.48日圆回落。
美元指数本周跌0.5%，为12月中来最差周度表现，纽约尾盘报94.151，当日持平。
下周投资人将聚集美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策会议记录，以寻找美联储何时开始升息的线索。
欧元兑美元变动不大，报1.1397美元，本周欧元升0.7%，为12月中来最佳周度表现。
希腊公债收益率大跌，此前欧洲央行进一步上调对希腊银行的紧急金援上限50亿欧元，至650亿欧元。
由于本周未能达成更广泛协议的共识，希腊和欧元区财长将在下周一继续开会，再度尝试消除分歧。
“如果欧元区二线公债市场没有受到严重波及，我们认为会议结果不太可能对G10汇市造成持续方向性影响。”法国巴黎银行研究报告指出。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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