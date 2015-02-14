美元兑日圆下滑 市场关注下周美联储会议记录

路透纽约2月13日 - 美元兑日圆周五连跌第二日，因美国经济报告再度疲弱，且投资人在三日长周末假期前缩减过多的美元多头仓位。

周四美国公布的零售销售恶化初请失业金数据疲弱，对美元走势没有帮助，周五美国公布消费者信心数据后，颓势延续。

数据显示，美国2月消费者信心意外下滑，密歇根大学2月消费者信心指数初值为93.6，低于1月终值98.1。

欧元兑美元持稳，创下三周连涨。德国公布的第四季经济成长数据远胜预期，有助于维持市场对欧元区稳定性增强的感觉，但希腊的经济数据就不那么乐观。

“美元多头的最大风险是经济成长前景的转变，市场一致的预估加上今日欧洲发布的GDP数据，警示这种风险可能正在增强。”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.3%，报118.75日圆，从周三触及的五周高位120.48日圆回落。

美元指数本周跌0.5%，为12月中来最差周度表现，纽约尾盘报94.151，当日持平。

下周投资人将聚集美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策会议记录，以寻找美联储何时开始升息的线索。

欧元兑美元变动不大，报1.1397美元，本周欧元升0.7%，为12月中来最佳周度表现。

希腊公债收益率大跌，此前欧洲央行进一步上调对希腊银行的紧急金援上限50亿欧元，至650亿欧元。

由于本周未能达成更广泛协议的共识，希腊和欧元区财长将在下周一继续开会，再度尝试消除分歧。

“如果欧元区二线公债市场没有受到严重波及，我们认为会议结果不太可能对G10汇市造成持续方向性影响。”法国巴黎银行研究报告指出。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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