美元上涨欧元下滑 市场静待美联储主席叶伦国会作证

路透纽约2月23日 - 美元兑多数主要货币周一上涨，因投资人静待周二美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在美国参议院金融委员会作证，以寻找美联储何时可能升息的线索。

欧元回软，因对上周五达成的延长希腊救助四个月的协议是否能保持希腊的偿债能力仍有疑虑。分析师称，德国企业信心报告有些令人失望，也刺激了对欧元的卖盘。

“希腊债务协议属于温和利多，但在明日叶伦作证前，难以决定下一步动作，”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman称。

美元指数.DXY升0.3%，报94.565，稍早触及逾一周最高的94.915。

分析师表示，尽管交易商已经预计美联储最终将结束2008年12月开始实施的近零利率政策，但疲弱的国内通胀以及全球经济迟滞令美联储行动复杂化。

近期公布的经济数据，包括今日出炉的1月成屋销售降至九个月低点，都显示美国经济扩张有所放缓，令美联储在早至今夏就将利率正常化的行动难度加大。

对希腊局势以及对叶伦周二讲话内容的担忧扶助提振日圆兑欧元和美元。

在其他主要货币中，瑞郎兑美元大跌近1%，至近五周低点，因希腊贷款协议被有条件延长令部分避险资金流减弱。

希腊周二将向欧元集团提交经济改革计划，错过了周一的最后限期。

德国公布的2月Ifo企业景气指数微升至七个月高位，但低于市场预期。

根据EBS电子交易平台，欧元兑美元跌0.4%，报1.1336美元，兑日圆跌0.5%，报134.75日圆。

美元兑日圆跌0.1%，报118.88日圆。

瑞郎兑美元大跌1.3%，报0.95125瑞郎，欧元兑瑞郎升0.9%，报1.07835瑞郎，离上周五触及的五周高位1.08115瑞郎不远。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。