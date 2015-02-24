美元下滑 因美联储主席叶伦没有给出何时升息的线索

路透纽约2月24日 - 美元兑一篮子货币周二小幅下跌，抹去稍早涨幅，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在国会作证时没有承诺联储将在何时升息。

欧元得到支撑，此前欧元区财长批准希腊改革计划，这是希腊得到延续救助计划四个月的先决条件。

美元涨势在近几日停顿，因美国经济数据弱于预期，以及投资者等待叶伦在本周向两个国会委员会作证词陈述。

“今日叶伦国会作证没有给出美联储升息具体时间。讲话非常谨慎、相当委婉。”BK Asset Management外汇策略师董事总经理Boris Schlossberg说。

在外汇市场，一些交易商原本押注美联储可能最早在6月结束其实施了一段长时间的近零利率政策。其他交易商预计如果今年会升息的话，会更迟一些，因为美国通胀疲弱和全球经济成长迟滞。

“如果经济状况如委员会预期的那样继续改善，委员会将从某一时点开始，在每次政策会议上酌情考虑是否上调联邦基金利率目标区间，”叶伦说。

周二公布的美国房价和服务业数据支持美国经济不断扩张的观点。不过，一项消费者信心指标下跌。

因为叶伦没有暗示美联储将很快升息，投资者回到美国公债，令两年期美国公债收益率跌至两周半低位。这进一步降低美元的吸引力。

美元兑一篮子六种货币.DXY下跌0.11%，报94.463，此前上升0.4%。

在叶伦讲话后，美元兑日圆最初升至两周高位119.84日圆，但之后缩减升幅，最新报118.88日圆，上升0.08%。

欧元兑美元从跌势中反弹，受助于希腊债务协商进展和叶伦的讲话被视为对通胀立场温和。欧元兑美元上涨0.02%，报1.1337美元，从1.1288美元日内低位反弹。欧元兑日圆上涨0.09%，报134.78日圆。

尽管希腊获得临时金援，但对希腊解决其债务问题能力的忧虑犹在。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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