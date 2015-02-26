美元触及一个月高位 受助于美国数据和联储官员讲话

路透纽约2月26日 - 美元指数周四升至一个月高位，因美国通胀和企业订单数据重振对全球第一大经济体的信心，且支持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在年中升息的预期。

旧金山联储总裁威廉姆斯和圣路易斯联储总裁布拉德的讲话也支持美元。他们两位的讲话均暗示，美联储可能较交易商预期提前结束近零利率政策。

之前两天，美元走软，因市场认为美联储主席叶伦在国会的半年度作证传递出对通胀温和的信号。

周四美国政府公布的数据显示，1月美国消费者物价指数(CPI)较前月回落0.7%，因油价骤降，但不包括食品和能源成本的核心CPI上扬0.2%，超过经济学家预期的增长0.1%。

“这使美国通胀回落的观点不攻自破，这更多的是因全球货物和商品价格回落所致，”德意志银行驻纽约的汇市策略部全球主管Alan Ruskin表示。

CPI数据公布前，圣路易斯联储总裁布拉德告诉CNBC电视频道称，联储需在春季看到通胀反弹的明确迹象才可能在夏季升息。他还表示，美元走强对美国经济和货币政策的影响十分有限。

另一项令人鼓舞的数据显示，美国1月耐久财订单反弹，增长2.8%。

CPI和耐久财订单数据所产生的积极影响被上周初请失业金人口增幅超预期所削弱，后者引发部分对美国就业市场状况的担忧。

“如果数据一如我们的预期，那么，我认为联储可能在今夏或今秋的某个时点首次升息，”旧金山联储总裁威廉姆斯告诉福克斯商业新闻网。

美元指数盘中升至一个月高位，尾盘上扬1.1%，报95.269。这距离1月23日触及的逾11年高位不远，之前一天，欧洲央行宣布大规模购债计划。

欧元兑美元盘中重挫1.4%，在EBS交易平台上触及一个月低位1.1184美元，这距离1月底触及的11年低位不到1美分。欧元兑日圆盘中跌至三周低位，尾盘下跌0.9%，报133.715日圆。

美元兑日圆尾盘上扬近0.4%，报119.385日圆。

部分分析师为美元今日反弹泼冷水，称叶伦的证词使联储将很快结束近零利率政策预期降温。

他们表示，美联储可能在今年晚些时候暗示可能开始将货币政策正常化，在此之前，美元进一步走强的可能性不大。

“美元涨势可能再暂停一到两个月，”BMO Capital Markets外汇策略部的全球主管Greg Anderson表示。

BMO Capital Markets认为，美元走强受助于短期美国公债收益率攀升，美债收益率有望回到周一叶伦讲话前的水平。两年期美国公债收益率上扬4个基点，报0.650%。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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