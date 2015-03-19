美元从昨日美联储声明引发的跌势中反弹

路透纽约3月19日 - 美元周四普涨，在昨日因美国联邦储备委员会(美联储/FED)声明的升息立场较预期更为谨慎而大跌后反弹，投资人仍看好美元后市。

周三美元兑欧元和英镑创六年最大单日跌幅。美元兑瑞郎也录得1月15日瑞士央行弃用瑞郎/欧元上限后最差单日表现。美元兑日圆的跌幅为12月来最大。

美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但联储下调了成长和通胀预估，并大幅下调了利率路径预估。

Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示，美联储声明对通胀态度温和，成了抛售美元的理由。不过他还表示，仍看好美元中期前景。

“美联储的态度对美元不那么有支撑作用，但美元升势不单单建立在美联储的政策上，”他指出，“我仍认为美元仍可能达到兑欧元平价。由于欧洲央行每日买入30亿欧元公债，希腊的问题也未得到解决，欧元很难获得动能。”

纽约尾盘，欧元兑美元重挫2.2%，报1.0623美元，周三晚间升穿1.10美元。美元指数升0.7%，报99.281，美元兑日圆升0.7%，报120.96日圆。

根据外汇门户网站ActionForex.com，从技术面来看，美元仍保持了多头趋势，因守住了支撑水准。

ActionForex.com称，比如欧元兑美元在1.1096美元阻力区域下方交投，自1.0461美元的走势被视为是盘整，并可能延续。但这之后迟早会有下破。

挪威克郎兑欧元升多达3%，为2008年来最大单日升幅，此前挪威央行没有如预期般降息，而是维持利率不变。欧元尾盘跌2.7%，报8.6343克郎。

瑞士央行周四也维持利率不变，带动瑞郎兑欧元升0.8%，报1.0542瑞郎。美元兑瑞郎升1.5%，报0.9916瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0659 1.0865 -1.90 -11.89 1.2097

美元/日圆 JPY= 120.78 120.09 +0.57 +0.92 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 128.71 130.46 -1.34 -11.09 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9899 0.9782 +1.20 -0.42 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4747 1.4976 -1.53 -5.30 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2716 1.2563 +1.22 +9.45 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7643 0.7769 -1.62 -6.43 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0550 1.0625 -0.71 -12.27 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7227 0.7255 -0.39 -6.81 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7407 0.7476 -0.92 -5.00 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.0869 8.1626 -0.93 +8.23 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6193 8.8696 -2.82 -4.65 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.6710 8.5755 +1.11 +11.23 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2548 9.3180 -0.68 -2.26 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/龚芳; 审校 母红)

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