美元走软 联储会议后出脱看涨头寸的势头继续

路透纽约3月23日 - 美元兑一篮子主要货币周一连跌第二日，因交易商预计，美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内可能将保持宽松政策，因此出脱美元多头头寸。

美元兑欧元扩大3月18日美联储声明发布后录得的跌幅。联储声明暗示，其升息时间表可能不及预期的激进。上周美元兑欧元的表现为2011年底以来最差的一周。

“市场头寸情况仍然是美元偏多，欧元偏空，因此，很容易出现任何形式的修正，”Foreign Exchange Analytics的合伙人David Gilmore在谈到市场出脱美元多头头寸时表示。美元兑欧元上周走疲前曾触及12年高位。

欧洲央行总裁德拉吉今日发表讲话后，欧元兑美元继续走强。德拉吉称，预计消费者物价将在年底前逐步回升，即便未来数月涨幅可能保持在非常低的水平，甚至是负值区域。

分析师称，交易员将此视为欧洲央行可能提前结束购债计划的信号，尽管德拉吉称，有意执行购债计划至少至2016年9月底。

“德拉吉的乐观讲话为欧元反弹推波助澜，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。

Lien还表示，在周二欧元区3月制造业数据公布前，先前做空欧元的交易员重新买入欧元。她说，交易员预计，数据可能显示，欧元区制造业活动改善，这将进一步支撑欧元。

欧元兑美元EUR=EBS上扬1.31%，报1.09650美元，距离上周触及的近两周高位1.10625美元不远。美元兑日圆JPY=EBS尾盘回落0.24%，报119.750日圆。

美元兑瑞郎CHF=EBS跌1.2%，报0.96460瑞郎，距离上周触及的两周低位0.96295瑞郎不远。美元指数尾盘跌1.07%，报96.860。

美国股市走低，标普500指数收盘小跌0.17%。指标10年期美国公债价格US10YT=RR尾盘上扬5/32，收益率报1.91%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0945 1.0820 +1.16 -9.52 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.73 120.03 -0.25 +0.04 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 131.03 129.88 +0.89 -9.49 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9661 0.9751 -0.92 -2.82 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4950 1.4949 +0.01 -4.00 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2522 1.2548 -0.21 +7.78 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7880 0.7766 +1.47 -3.53 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0573 1.0551 +0.21 -12.08 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7310 0.7243 +0.93 -5.74 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7652 0.7565 +1.15 -1.86 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.8870 8.0293 -1.77 +5.55 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6332 8.6805 -0.54 -4.49 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4986 8.6210 -1.42 +9.02 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3025 9.3430 -0.43 -1.76 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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