美元兑欧元反弹 交易商仍预计今年升息

路透纽约3月24日 - 美元兑欧元周二反弹，因欧美货币政策前景迥异仍利多美元，但上周美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策声明的影响限制了美元的升势。

美元兑欧元在连跌两日后反弹，因投资者认为美联储仍将在今年升息，而欧洲央行继续其购债刺激计划。

周二盘初，欧元自3月18日美联储发布最新政策声明以来首次升穿1.10美元。分析师表示，美元兑其他主要货币在触及关键的低位时会继续获得支撑，尽管美联储对通胀基调温和的声明显示升息时间表可能不及预期的激进，对美元构成压力。

“你不能说欧元跌势或美元升势已经被打破，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

分析师称，交易商不愿对欧元或美元大举押注，而是等待进一步的经济数据发布，因这可能为美联储升息的时间表提供线索。

在美国公布的数据显示2月消费者物价反弹后，美元兑欧元大幅缩减稍早的跌幅，尾盘走高。

“美元基本上是在盘整，我们在等待下一个重要数据，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。

瑞郎兑美元、欧元和英镑触及数周高位。分析师表示，在英国公布疲弱通胀数据后英镑兑瑞郎大跌，扶助瑞郎兑美元和欧元走强。

美元兑瑞郎盘中触及近一个月低点0.95360瑞郎，欧元兑瑞郎跌至逾六周最低的1.0422瑞郎。美元兑瑞郎纽约尾盘跌0.86%，报0.95770瑞郎。

欧元兑美元尾盘跌0.17%，报1.09270美元。美元兑日圆大致持平，报119.70日圆，稍早触及近一个月最低的119.220日圆。

美元指数尾盘升0.11%，报97.140。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0924 1.0945 -0.19 -9.70 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.72 119.73 -0.01 +0.03 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 130.79 131.03 -0.18 -9.66 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9581 0.9661 -0.83 -3.62 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4849 1.4950 -0.68 -4.65 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2491 1.2522 -0.25 +7.51 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7874 0.7880 -0.08 -3.60 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0466 1.0573 -1.01 -12.97 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7357 0.7310 +0.64 -5.13 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7652 0.7652 +0.00 -1.86 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.8565 7.8870 -0.39 +5.15 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.5816 8.6332 -0.60 -5.06 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4901 8.4986 -0.10 +8.91 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2870 9.3025 -0.17 -1.92 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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