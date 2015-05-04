美元在清淡交投中上涨 瑞典克朗跳升

路透纽约5月4日 - 美元周一在清淡交投中连升第二日，此前数据显示，美国经济在首季表现疲弱后可能正在回稳，这扶助美元从两周跌势中反弹。

美元兑主要货币在窄幅区间内交投，英国和日本市场逢假期休市，交易减少。

上周五，美元指数升约0.7%，因此前数据显示消费者信心跳升且汽车销售强于预期。

今日美元指数升0.2%，报95.485，因今日公布的数据显示，美国3月工厂订单增加2.1%，符合预估。

不过对美国就业市场的疑虑持续，且投资人仍不确定是否周五将出炉的就业数据能从3月放缓态势中反弹，且足以支持美联储年底前可能升息的押注。美元之前上涨就是因市场预计美联储今年升息。

“非农就业报告是本周的重头戏。在周五的数据公布前，美元会盘整或走软，”Samson Capital Advisors投资长Jonathan Lewis称。

路透访查的分析师预计，4月美国非农就业岗位增加22.5万，从3月的12.6万增幅反弹，3月增幅为2013年12月来最低。

上周五数据显示，投机商已经减少了对美元的押注，美元净多头仓位降至四个半月最低。

“我们需要看到几周的良好美国数据，才能令美元重拾升势，并回到正规，”DZ Bank首席汇市策略师Sonja Marten表示，“如果无法实现，那么市场将会出脱对美元的所有押注。”

欧元兑美元跌0.5%，报1.1138美元，之前报告显示，德国4月制造业活动从3月触及的11个月高位降温。上周欧元曾升至两个月高位1.1290美元。

美元兑日圆持稳，报120.10日圆。

英镑兑美元跌0.2%，报1.5118美元，周四英国将举行议会大选，可能没有一个政党能取得绝对多数。

美元兑瑞典克朗跌0.3%，报8.3549克朗，此前瑞典公布的制造业数据强于预期，刺激市场押注克朗走强可能迫使瑞典央行放宽政策。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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