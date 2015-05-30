美元兑主要货币涨跌互现 在近期上扬后回调

路透纽约5月29日 - 美元兑主要货币周五涨跌互现，在近期上扬后回调，投资者认为疲弱的美国首季GDP数据不会撼动对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在年内升息的押注。

美元指数在狭窄区间内交投，尾盘小跌0.10%，但本月仍可能上扬，延续美元指数自去年7月以来几乎未曾间断的月度连涨势头。

“潜在人气仍然正面，但在近期上扬后，市场出现部分美元获利了结卖盘，以及月底调整账簿的操作，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

美国政府报告，美国经济首季萎缩，因多年不遇的暴雪、美元急升和西海岸港口运输活动受扰。

美国政府将首季国内生产总值(GDP)环比年率下修至萎缩0.7%，上月公布的初估值为增长0.2%。

分析师指出，年初的恶劣天气以及其他一些异常因素是导致经济萎缩的主要原因，他们谨慎地认为，不应过度解读，否则可能会促使美联储推迟结束近零利率时代。

近期公布的其他数据，尤其是乐观的房屋销售数据，巩固了经济正在复苏，美联储仍在升息正轨上的观点。

“GDP数据与市场预期基本一致，或略强，”麦格理驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman说。

美元兑欧元跌0.40%，报1.0989美元，Wizman称，欧元得益于希腊可能很快与债权人达成协议的希望。

希腊政府发言人称，该国有意在周日前与债权人就改革还贷款协议达成一致。之前欧元区官员暗示，距离达成协议还很遥远。

交易商称，日本财务大臣麻生太郎对日圆颓势发出的警告是导致美元从周四触及的12年半高位124.46日圆后回落的原因之一。美元兑日圆最新上扬0.10%，报124日圆。

美元兑加元小涨0.05%，数据显示加拿大经济首季萎缩重压加元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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