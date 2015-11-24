美元下跌 受土耳其击落俄战机事件及消费者信心下降拖累

路透纽约11月24日 - 美国消费者信心意外下降以及围绕俄罗斯-土耳其事件的全球紧张态势加剧令人担忧，推动美元周二下跌，避险货币受到投资者青睐。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，11月美国消费者信心下跌至2014年9月以来最低。

尽管周二稍早公布的美国经济数据乐观，但上述数据推动美元下跌。

美国商务部周二公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长2.1%(预估为增长2.1%，前值为增长1.5%)。

GDP上修或给予美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月加息的信心。

然而，投资者周二更青睐日圆与瑞郎，因为他们似乎更加关切中东局势。当日土耳其军队在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机。

Cambridge Global Payments资深市场分析师Scott Smith称，周二流向日圆和瑞郎的资金可能也受到技术仓位配置情况的推动，并预期本周市场交投将更趋震荡。本周适逢美国感恩节假期，交易时间缩短。

“我看待汇价走势时会有所保留，因为它并不能体现整体的趋势，”Smith说。“可以看到市场波动比平时有所加剧，因为流动性下降，人们开始迎接假期周末。”

美元兑日圆在美国GDP数据出炉后触及盘中低点，尾盘下跌0.3%至122.47日圆。美元兑瑞郎在GDP数据公布前触及盘中低位，尾盘亦下滑0.3%报1.0152瑞郎。

欧元兑美元微涨0.1%至1.0661美元，受到德国IFO企业景气判断指数升至一年多高位的支撑。

美元指数下滑0.2%至99.599，周一曾触及八个月高点。

美元兑英镑周二走升，此前英国央行首席经济学家霍尔丹表示，通胀与经济增长面临下行风险，该央行总裁卡尼亦重申，低利率环境可能将持续下去。霍尔丹本月稍早也曾针对英国央行将很快追随美联储升息脚步的预期泼下冷水。

英镑兑美元下跌0.3%报1.5079美元。(完)