美元走软 美联储下周会议前投资者坐立不安

路透纽约12月11日 - 美元兑一篮子主要货币周五走软，因美股和商品价格重挫，盖过了美国零售销售和消费者信心数据强劲，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在下周升息带来的提振。

美国11月零售销售增长的数据公布后，美元应声上涨，但稍后转升为跌，因投资者认为，零售销售温和增长，不足以支持美联储在下周首次升息后进一步收紧货币政策。

“从目前情况来看，市场的关注点已经从下周升息转向了明年的政策正常化轨迹，下周升息已基本被消化，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

美元指数.DXY下跌0.4%，报97.560。本周下跌0.8%，因美股本周表现低迷。

油价本周跌至近七年低位，且在隔夜交投中，离岸人民币兑美元再跌0.5%，之前，在岸人民币中间价触及逾四年最低。

“这些外部宏观因素可能限制美联储明年升息的空间，这重压美元，”Esiner说。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，期货市场表现暗示，交易商认为美联储在下周三结束政策会议时升息的机率为79%。他们预计在明年中之前联储不会进行第二次升息。

这些因素促使交易商出脱美元多头头寸，花旗集团G10汇市策略部董事兼全球主管Steve Englander说，这提振欧洲的货币。

美元兑瑞郎和欧元盘中均回落多达0.7%。兑瑞郎尾盘回落0.5%，报0.9823瑞郎。兑欧元尾盘下挫0.45%，报1.0989美元。

“当风险资产遭抛售时，欧洲的货币通常会走强，”Englander说，“我认为这是今日欧元走强，欧洲货币走强的原因所在。但所有与风险相关的资产均惨遭抛售。”

风险资产遭抛售也拖累美元兑日圆走低，美元盘中跌至121日圆之下，为11月初以来首次。

美元兑日圆尾盘跌0.45%，报121.04日圆，本周跌幅达1.9%。(完)