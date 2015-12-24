美元走软 可能录得4月来最差月度表现

路透纽约12月24日 - 美元兑一篮子货币周四走低，势将录得自4月以来的最大单月跌幅，因在美国上周升息后，交易商恢复对美元多头头寸的获利了结。

油价从11年低位反弹，支撑了加元、挪威克朗和其它商品相关货币。

今日成交远低于日均水平，伦敦和纽约各银行交易室的人力稀少。明日为圣诞节假期，美国和欧洲金融市场因假期休市。

尽管本周走低，但多数分析师仍对美元的长期升势充满信心，因预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将会继续升息，明年可能会升息四次。分析师对美元涨幅的预期远不及一年前，且在美元兑哪些货币会走强的问题上缺乏共识。

“美联储可能在明年继续升息，这对美元至关重要，”Scotia Capital的首席货币策略师Shaun Osborne表示。

上周，美联储将政策利率的目标区间上调25个基点，至0.25-0.5%，为近10年来首次。

分析师称，升息后美元兑主要货币走软，因交易商削减美元多头头寸。

美元指数.DXY下跌0.4%，报97.979，本周可能下跌0.75%。本月迄今已累计下跌2.2%，可能创4月以来最大月跌幅。

美元兑日圆盘中触及近两个月低点，最新下跌0.5%，报120.27日圆

欧元兑美元上扬0.4%，报1.0953美元。但欧元兑日圆跌0.1%，报131.75日圆。

加元兑美元持平在1.3852加元。挪威克郎兑美元攀升0.4%，报8.6903克朗。

在年末石油和其他商品遭遇一波猛烈的抛售后，澳元和新西兰元也受到提振。澳元兑美元上扬0.5%，报0.7273美元。新西兰元兑美元也攀升0.6%，报0.6838美元。

英镑兑美元上扬0.4%，报1.4928美元，之前公布的数据显示，英国11月贷款批准宗数同比增长20%。(完)