欧元受希腊退出欧元区忧虑拖累下滑 但兑美元上扬

路透纽约6月29日 - 欧元兑多数主要货币周一下滑，因希腊债务危机恶化，令该国退出欧元区的可能性增加。

但欧元兑美元大涨近1%，之前一度下滑，交易商指因部分投资人通过买入欧元来出脱仓位。

一希腊官员称，希腊将无法偿还周二到期的国际货币基金组织(IMF)的17.7亿美元贷款，此前希腊的欧洲盟国拒绝延长信贷额度。

希腊总理齐普拉斯宣布银行放假等资本管制措施，以防止银行因大规模挤提而崩溃。

欧元一度因此大跌，兑美元低见1.0956美元，但纽约尾盘反弹上扬约0.70%，报1.1239美元。

避险货币日圆兑欧元升0.45%，报137.69日圆。

瑞郎兑欧元升0.10%，报1.0415瑞郎，瑞士央行证实已入市干预后，瑞郎从四周高位1.0315瑞郎回落。

根据荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley，对希腊情势的担忧令欧元作为套利交易融资货币的吸引力降低，因此提振了欧元。在套利交易中，投资人在波动性较低的市场借入欧元，之后卖出，并买入较高收益货币。

但法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown表示，由出脱仓位带动的欧元兑美元升势可能短暂，他指出持有欧元空头的投资人周一也进行了获利了结。

“在像今天这样的避险环境中，有轧平仓位的动作，”Lynton-Brown称。

“不过法国巴黎银行仓位分析显示汇市投资人持有的欧元空头仓位比之前少得多，因此任何轧平仓位的行动也可能不会那么积极，没有之前那么激烈。”

根据汇市策略师的描述，今日交投有序，投资人显示出对欧元的担忧程度不高。Foley表示，部分投资人投入避险德债显示他们没有全面撤出欧洲资产。

美元普跌，汇市交易员等待周四美国公布6月就业报告，这可能会有助于触动美国升息。

美元指数尾盘跌0.60%，美元兑日圆跌1.10%，兑英镑跌0.10%，报1.5729美元。

希腊债务谈判破裂后，美国公债价格上涨，收益率跌至一周低点。指标10年期公债尾盘升1-13/32，收益率较上周五跌16个基点，报2.311%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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