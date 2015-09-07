美元兑日圆和瑞郎上涨 因股市企稳

路透伦敦9月7日 - 美元兑日圆和瑞郎周一上涨，因欧洲和日本股市本周开局实现上涨，提振了风险偏好。

欧洲交易时段成交量减少，美国金融市场因假日休市。

中国股市在四天长假后的首个交易日收跌，多数投资者在中国经济月度数据于在未来一周公布之前显得谨慎，周二公布的8月全球贸易数据或许也不能给市场带来多少安慰。

在周末的20国集团(G20)会议上，决策者一致表示反对货币竞贬，并赞同提高政策调整透明度，但关于未来宏观趋势他们并未给投资者提供多少洞见。

上周五喜忧参半的美国就业报告未能提供多少线索，以供投资者判断美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时会最终加息。

美元兑日圆涨0.3%，至119.35日圆，脱离日内低点118.66日圆，收复了上周五部分失地，美元上周五跌1%。美元兑瑞郎涨0.4%，至0.9750瑞郎。

欧元兑美元略升至1.1155美元，欧元最近几周上涨，因投资者解除欧元利差交易。

“虽然中国股市有些疲软，但并未出现很多人担心的投降式下跌。因此投资者并未寻求避险，日经指数收盘上涨，”CIBC World Markets的外汇策略主管Jeremy Stretch说。

“由于美国非农就业数据表现堪称正面，美元依然获得买盘。”

美国8月非农就业岗位增幅不及预期，低于7月上修后的岗位增幅，但失业率降至近七年半低位，且工资加速增长。

该数据公布之时，正值投资者对全球股市下跌和中国经济放缓感到担忧。这种担忧导致投资者削减对美联储最早在本月升息的押注。

中国8月外汇储备规模创出单月降幅纪录新高，继中国央行在8月意外令人民币贬值后，该行试图借外储止住人民币跌势，并稳定金融市场。

这一降幅远小于一些人的预期，但分析师表示，欧元将会受到拖累。在过去10年外储增加时，欧元是巨大受益者。

“在一段时间内，中国重新调整外汇储备将对主要货币产生影响，这主要取决于中国调整外储的方式，”瑞银集团(UBS)的外汇策略师Geoffrey Yu说。

德意志银行的分析师在上周公布的一份调查中测算，全球外汇储备每减少1,000亿美元，欧元兑美元就会贬值0.03美元。(完)

(编译 孙国玉/汪红英；审校 龚芳)

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