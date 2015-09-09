美元缩减涨幅 因美股由升转跌

路透纽约9月9日 - 美元周三上涨，因全球股市上扬有助于安抚投资人，且有迹象显示中国和日本政府准备祭出新的刺激经济措施。但随着美股由升转跌，美元尾盘也缩减了涨幅。

股市上扬压制了市场对日圆和欧元的需求。上月中国意外安排人民币贬值令欧元和日圆得益。

在日本股市日经225指数.N225激升7.7%后，日圆兑美元跌幅超过了1%，这是日本指标股指近七年来最大单日升幅，因此前日本首相的讲话，令市场对本届政府会出台更多刺激措施的预期升温。

中国财政部周二表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施。这扶助提振中国股市连升第二日。

政府出台财政刺激措施的前景带动欧股.FTEU3上扬1.4%，美股周三盘中多数时间也上涨，但尾盘转跌，因苹果和能源股重挫。

“股市上涨令美元兑日圆和欧元等较低风险、较低收益货币大涨。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

交易员和策略师指出，美国两年期公债较可比德债利差扩阔也损及欧元。

“收益率差给美元兑欧元带来了一些提振，”Brown Brothers Harriman & Co新兴市场全球主管Win Thin表示。

纽约尾盘，美元兑日圆升0.60%，报120.54日圆。欧元兑美元持平，报1.12美元，盘中一度跌至1.1131美元。

美元指数持平，盘中多数时间上涨。

自中国8月初意外令人民币贬值，在全球市场引发轩然大波以来，美元照着一个已成形模式而走，也就是随冒险意愿起落而波动。当股票及大宗商品等资产遭遇普遍抛售时，这个模式通常对日圆及欧元有利。

许多交易商表示，在下周前美元涨跌都可能有限。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)9月17日可能宣布升息。分析师认为升息对美元有利。(完)

(编译 李军/龚芳; 审校 利棣儿)

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