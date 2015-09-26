美元在叶伦讲话后走强 美国数据支持升息

路透纽约9月25日 - 美元兑一篮子主要货币周五触及逾五周最高，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周四表示，预计将在年内升息，且今日公布的美国成长数据支持联储采取行动。

叶伦在周四晚些时候发表讲话称，她和其他决策者预计近期全球经济和金融市场发展不会对政策造成重大影响。美联储上周保持利率不变。

她的讲话令分析师意外，因美联储保持利率不变部分是因担忧全球经济状况。

“叶伦昨日的讲话的确十分详尽地阐明了年内升息的理由，”Foreign Exchange Analytics的合伙人David Gilmore表示。

美国商务部周五公布的数据显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比增长年率终值为3.9%，高于上月报告的增长3.7%。

数据支持了美国经济能应对升息影响的可能性。

数据公布后，美元指数触及8月19日以来最高96.700。该指数本周有望上涨约1.4%，为7月中以来最大周涨幅。

美元兑日圆触及逾两周最高121.240日圆。

美元兑瑞郎稍早触及逾六周高位0.98420瑞郎。尽管欧元兑美元在连涨两日后走软，但仍在近期区间内，且并未跌穿9月23日触及的逾两周低位1.11050美元。

分析师，对美联储会否在今年升息的疑虑持续，限制美元涨幅。

“犹豫不决的情绪主导市场，”FXCM的高级策略师David Rodriguez表示。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.35%，报1.11910美元。美元兑日圆上扬0.37%，报120.550日圆。美元兑瑞郎升0.47%，报0.97985瑞郎。

美元指数尾盘升0.26%，报96.230。(完)