美元兑主要货币上涨 因风险意愿增强

路透纽约10月5日 - 美元兑一篮子主要货币周一上涨，因美国就业报告令人失望，暗示美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在更长的时间内维持利率不变，令市场的风险意愿重现。

周五美国就业增长数据不佳，令交易商预计美联储将把升息时间推迟至明年初。这观点提振风险意愿，使欧元、日圆和瑞郎承压，交易商认为，鉴于这些货币的收益率低，它们是较安全的融资货币。

美国升息将推动资金流入美国，从而提振美元。尽管对美联储推迟升息的预期之前拖累美元下跌，但周一风险意愿主导了市场的交易。

“风险意愿带动资金流，这盖过了任何令人失望的利率面，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg说。

美元兑一篮子六种主要货币上涨0.26%，报96.081，从周五触及的近两周低位95.218反弹。美元兑日圆也触及一周高位120.550日圆。

分析师表示，对欧洲和日本央行可能扩大其货币刺激计划的观点，也扶助美元兑欧元和日圆的涨势。不过，美元兑一些风险较高的新兴市场货币下跌，因风险意愿增强。

美元兑巴西雷亚尔下滑0.67%，报3.9雷亚尔。

“如果预料美联储将在较长时间保持宽松政策，而欧洲和日本央行积极放宽政策，并可能追加，这将支持整体风险环境，”富国证券汇市策略师Eric Viloria说。

美元兑日圆最新上涨0.46%，报120.450日圆，兑瑞郎攀升0.41%，报0.97570瑞郎。

美股方面，标普500指数.SPX收涨1.83%。(完)