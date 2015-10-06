美元下滑 因预期美联储推迟升息

路透纽约10月6日 - 美元兑一篮子主要货币周二下滑，因投资人持续预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年不会升息；而对日本央行会议结果的不确定性，则限制了日圆的升幅。

美国商务部周二公布的数据显示，美国出口8月遭受重创，因全球经济疲弱，加之从中国的进口急增，导致美国贸易逆差扩阔的幅度为五个月来最大。这巩固了对美联储将要等到明年才会升息的预期。上周五美国公布的就业报告疲弱，已带动了对美联储将推迟升息的预期。

这一前景殃及美元。美联储升息会令美元得益，因预计会带动投资资金流入美国。

“近期美国的经济数据趋弱，美元出现一些挣扎。”Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli表示。数据“肯定令市场预计美联储将推迟收紧政策。”她指出。

日本央行周二开始为期两日的货币政策会议。对是否央行会维持政策不变，抑或暗示扩大刺激计划的不确定性限制了日圆兑美元的升幅。

美元兑日圆纽约尾盘跌0.18%，报120.245日圆，纽约汇市盘初一度触及逾一周高位120.575日圆。

“部分市场人士预计日本央行很快会推出某种形式的宽松措施，”Brown Brothers Harriman汇市策略师Win Thin表示，“我认为在那之前没有人希望真的推高日圆。”

澳元兑美元纽约尾盘升逾1%，报0.7165美元，创逾两周高位，此前澳洲央行维持利率不变。澳洲央行发出的信息显示，其对经济增长面临的威胁并不特别担忧，这打压了对该央行今年将进一步降息的猜测。

欧元兑美元尾盘升0.70%，报1.12685美元。美元兑瑞郎尾盘跌0.92%，报0.96700瑞郎。

美元指数尾盘跌0.64%，报95.488。

美股标普500指数尾盘跌约0.4%。