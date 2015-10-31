美元因获利了结而下跌 商品货币走强

中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透纽约10月30日 - 美元周五下跌，令美元指数本月涨幅收窄，因青睐商品相关货币的交易商对美国联邦储备委员会(美联储/FED)意外暗示可能在12月升息带动的美元涨势获利了结。
原油和其他商品价格走高，提振澳元和新西兰元。新西兰企业信心连续第二个月改善，得益于乳品价格上涨，也提振新西兰元走强。
美元指数下跌0.3%，报96.995。在10月，美元上涨0.6%，连升第二个月。
“美元在近几周表现不错，因欧洲央行意外暗示将进一步放宽政策，且美联储意外暗示可能在12月升息，但很显然，美联储会否在12月行动仍有些不确定，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov说。
“我认为，今日的走势是对那些过去几周有斩获的美元头寸获利了结，且重新调整头寸为下周作准备，”他说。
美元走势艰难，此前数据显示美国9月消费者支出录得八个月来最小涨幅，且通胀仍然迟滞。
新西兰元兑美元收位接近日内高位，报0.6777美元，今日劲升1.2%。澳元兑美元攀升0.9%，报0.7129美元。新西兰元和澳元在之前三日均下跌。
尽管中国央行降息和欧洲央行暗示将进一步放宽政策，但日本央行周五决定维持货币政策不变，带动日圆上涨。美元兑日圆下滑0.4%，报120.66日圆，欧元兑日圆小跌0.2%，报132.69日圆。
在日本央行公布政策决定后，美元兑日圆触及120.29日圆的低位，但之后逆转走势，因日本经济新闻报导，日本政府考虑追加逾3万亿日圆(250亿美元)预算，为跨太平洋伙伴关系协定(TPP)作准备。
欧元兑美元也小涨，受助于欧元区经济信心意外改善和德国通胀高于预期。欧元在纽约尾盘报1.0993美元，上涨0.2%。
至于其他主要货币，英镑攀升，因市场预计英国升息的时间将早于之前的预期。英镑兑美元升0.7%，报1.5418美元，在稍早上涨逾1%后缩减升幅。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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