美元触及近七个月高位 因美国就业报告强劲

路透纽约11月6日 - 美元兑其他主要货币周五上涨，延续美国10月非农就业报告后的涨势。该报告显示10月就业岗位增幅远高于预期。

意外强劲的就业报告扶助美元上涨，巩固美联储不久将升息的可能性，美国升息将提振美元，且吸引投资者投资美国资产。

美国10月非农就业岗位增加27.1万个，增幅为去年12月来最高，且远多于9月和8月14.2万和13.6万的增幅。接受路透访问的分析师原本预计10月非农就业增加18万个。

该报告提振美元全线攀升。美元兑日圆触及两个半月高位，兑瑞郎升至七个月高点，兑欧元触及六个半月高位。

美元指数触及4月中来最高的99.345，最新劲升1.3%，报99.167。

“在一般情况下，非农就业公布之初美元会作出反应，且之后会有所回落。但今日美元没有回落，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。

“我认为，这说明市场并没有预料到就业岗位增幅会远高于预估，且市场(现在)预料(美元涨势)将持续。”

根据CME Group的FedWatch工具，交易商对美联储12月升息的预期不断增强，现在消化的升息机率为70%。

巴克莱、道明银行和法国巴黎银行均提前对美联储的升息预期，现预计美联储将在12月升息，之前预期是明年3月。路透调查显示，受访的17位一级交易商中有15位现预计美联储将12月升息，9月中调查时为12位。9月中的路透调查是在美联储9月会议后进行的，在那次会议上美联储维持利率不变。

欧元兑美元下跌至4月来最低1.0708美元，尾盘下挫1.3%，报1.0739美元。

美元兑瑞郎攀升至3月中来最高的1.0068瑞郎，尾盘上扬1.1%，报1.0061瑞郎。

美元兑日圆升至8月21日来最高的123.26日圆，尾盘上涨1.2%，报123.19日圆。本周美元兑日圆劲升2.1%，为12月来最大单周涨幅。(完)