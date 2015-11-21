欧元兑美元下跌 受累于欧央行总裁德拉吉的讲话

路透纽约11月20日 - 欧元兑美元在连升两日后周五急跌，受压于欧洲央行总裁德拉吉的讲话，他称准备向欧元区经济推出更多的刺激举措以提振通胀。

多数大行坚定地认为，欧元兑美元将在未来几个月内跌向与美元平价，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)将开始升息，而欧洲央行的政策方向相反。

欧元兑美元跌至1.07美元之下，11月至今已累积下跌3.3%，势将录得3月以来的最差月度表现。

德拉吉周五的讲话表明，欧洲央行将尽其所能尽快提升通胀，指出下调存款利率的益处，帮助扩充公债购买量化宽松政策。

“他的讲话支撑了12月会议上欧洲央行采取更多的、可能更强有力的刺激措施的预期，”加拿大丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne称。

欧元兑美元尾盘跌0.8%，报1.0643美元，兑日圆下跌0.8%，报130.82日圆。

野村证券的全球外汇策略部门负责人Jens Nordvig现在预计欧元兑美元在2016年中达到平价。他称，美联储第二次升息时点可能比较靠后。

Nordvig称，欧元明年是否会大幅走弱将取决于很多因素，但其中一个因素是欧洲央行愿意将存款利率推向多低。

美元兑日圆持平于122.89日圆，但兑瑞郎上涨0.6%，报1.0186瑞郎。

市场人士对瑞士央行本周干预汇率的臆测甚嚣尘上，削弱了瑞郎。欧元兑瑞郎下跌0.3%，报1.0843瑞郎。

总体来说，一些市场人士怀疑美元是否具有2014年底那样的持续上涨动能。

短期来看，选择权市场在大约1.06美元附近有巨大的障碍，阻止欧元进一步下跌。

颇具影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利周五进一步确认了下个月升息的预期。他称，美联储应该“很快”准备好升息，因为决策者对低通胀将反弹和就业市场保持稳定越来越有信心。(完)