美元受疲弱美国数据拖累下滑 澳元和加元跟随油价大跌

路透纽约1月15日 - 美元兑日圆周五重挫至近五个月低点，兑欧元跌至两周半低点，因油价再度大跌引发风险意愿疲弱，且受疲弱的美国经济数据的打压。

低迷的经济数据，加上油市和股市重挫可能进一步放缓美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经是渐进的收紧政策步幅，这对美元不利。

美元指数跌0.2%，报98.933。

“我认为美联储对短期内升息会有迟疑，”Silicon Valley Bank高级汇市交易商Joe O'Leary表示。

“有太多的不确定性。美国数据疲弱、股市遭重创。这都将影响美国经济成长。”

美国周五公布的数据显示，12月零售销售下滑，因反季节的和暖天气抑制了冬装的购买，且汽油价格下滑影响了加油站的收入。上月美国生产者物价指数(PPI)也下滑，因能源成本疲弱。美国工业生产也连续第三个月下滑。

在美国公布疲弱的经济数据后，利率期货市场目前消化今年美联储仅再升息一次，之前为预期三次升息。

澳元、新西兰元和加元等商品货币大跌，因中国股市.SSEC再度下挫，油价今日又大跌了逾5%，至不到30美元。

纽约尾盘，美元兑日圆跌至8月24日来最低的116.51日圆，最新下挫0.9%，报117.02日圆。

欧元兑美元一度升至12月29日来最高的1.0984美元，尾盘升0.5%，报1.0913美元。

澳元兑美元跌至0.6824美元的2009年4月来最低，新西兰元兑美元挫至三个半月低点0.6382美元。

加元兑美元大跌至12年新低，尾盘美元升1.2%，报1.4534加元。

汇市基金Millennium Global投资组合管理部门联席主管Richard Benson称，市场预计下周加拿大会进一步放宽货币政策，拖累加元下挫。自2012年加元兑美元已经跌了三分之一。(完)