美元下跌 美国数据疲弱支撑美联储放慢升息步伐的预期

路透纽约1月28日 - 美元周四普跌，因美国耐久财订单大跌支持了美国经济因全球需求疲弱而放缓的观点，这可能使得美国联邦储备委员会(FED/美联储)的升息步伐较其之前预估的缓慢。

美国12月耐久财订单录得2014年8月以来最大跌幅，远弱于预期，该数据提高了将于周五发布的美国国内生产总值(GDP)低于预期的可能性。

美国GDP数据疲弱，加上2016年至今全球股市大幅波动，将大大减少美联储像12月预估的那样今年升息四次的可能性。

原油期货价格周四反弹，升至三周高位，推高澳元和加元等石油相关货币。

油价的反弹，以及美联储可能放缓未来升息步伐的预期，令投资者选择高收益率货币。

“市场看似正在揣摩(美联储)不会快速收紧政策的事实，”纽约Fiera Capital的投资总监Jonathan Lewis称，“如果美联储很可能拖延，或不快速收紧，则我们可以开始考虑从避险转向冒险(交易)。”

在风险交易中，投资者倾向于澳元、加元和新西兰元等高收益货币，但它们基本与商品价格关联，因此容易和商品价格一起大幅下跌。

澳元兑美元触及三周高位，最新涨0.8%，报0.7080美元。

美元兑加元三周来首次跌破1.40加元，最新跌0.35%，报1.4046加元。

新西兰元兑美元盘中最高升逾1%。最新报0.6478美元，升0.75%。

美联储放缓升息步伐的预期也推动欧洲货币兑美元走高，富国银行货币策略师Eric Viloria称。

欧元兑美元触及1月20日以来最高，升0.5%，报1.0944美元。

英镑兑美元升0.9%，报1.4355美元。英国GDP数据显示英国经济温和增长，符合预期，也提振英镑。

美元指数跌至两周来最低，最新跌0.35%，报98.547。