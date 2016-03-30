美元续跌 叶伦鸽派言论继续带来压力

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月30日 - 美元兑欧元周三触及近七周最低水准，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二的鸽派言论使市场推后对联储下次加息时间的预期。
欧元上涨至2月11日来最高的1.1364美元，而美元兑瑞郎跌至逾五个月低点0.9592瑞郎。
在美国交易时段稍晚，欧元兑美元缩减部分涨幅，纽约尾盘升0.43%，报1.1338美元。
美元指数.DXY触及12日最低位94.588，周二录得3月17日来最大单日百分比跌幅。美元指数尾盘跌0.38%，报94.802。
美国3月ADP民间就业岗位增加20万个，高于预期的增加19.4万个。美国劳工部将在周五公布3月非农就业报告。
尽管ADP数据好于分析师的预期，但不足以抑制叶伦讲话对美元带来的负面人气。叶伦周二重申，美联储加息宜谨慎行事。
交易商尝试“消化叶伦的鸽派言论，评估这是否是美联储真的转折点，”花旗集团驻纽约的G10外汇策略部门全球主管和董事总经理Steven Englander说。
美元第一季迄今下挫3.9%，势将录得五年来最大百分比季度跌幅。
Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说，当欧元稍早升穿1.1335美元后，交易商立刻“回补”欧元空头头寸，推动欧元兑美元触及日内高位。
和商品价格息息相关的澳元兑美元升至约九个月高位0.7709美元，因美元计价的油价上涨。美元下跌令原油对持有美元以外货币的投资者来说更便宜。
美元兑日圆尾盘跌0.24%，至112.41日圆，此前降至八日低点112.02日圆。
美股标普500指数.SPX收高0.44%。
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。