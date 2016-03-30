美元续跌 叶伦鸽派言论继续带来压力

路透纽约3月30日 - 美元兑欧元周三触及近七周最低水准，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二的鸽派言论使市场推后对联储下次加息时间的预期。

欧元上涨至2月11日来最高的1.1364美元，而美元兑瑞郎跌至逾五个月低点0.9592瑞郎。

在美国交易时段稍晚，欧元兑美元缩减部分涨幅，纽约尾盘升0.43%，报1.1338美元。

美元指数.DXY触及12日最低位94.588，周二录得3月17日来最大单日百分比跌幅。美元指数尾盘跌0.38%，报94.802。

美国3月ADP民间就业岗位增加20万个，高于预期的增加19.4万个。美国劳工部将在周五公布3月非农就业报告。

尽管ADP数据好于分析师的预期，但不足以抑制叶伦讲话对美元带来的负面人气。叶伦周二重申，美联储加息宜谨慎行事。

交易商尝试“消化叶伦的鸽派言论，评估这是否是美联储真的转折点，”花旗集团驻纽约的G10外汇策略部门全球主管和董事总经理Steven Englander说。

美元第一季迄今下挫3.9%，势将录得五年来最大百分比季度跌幅。

Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说，当欧元稍早升穿1.1335美元后，交易商立刻“回补”欧元空头头寸，推动欧元兑美元触及日内高位。

和商品价格息息相关的澳元兑美元升至约九个月高位0.7709美元，因美元计价的油价上涨。美元下跌令原油对持有美元以外货币的投资者来说更便宜。

美元兑日圆尾盘跌0.24%，至112.41日圆，此前降至八日低点112.02日圆。

美股标普500指数.SPX收高0.44%。