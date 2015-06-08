美元下跌 因美国就业报告的提振减退且欧债收益率上升

路透纽约6月8日 - 美元兑欧元周一骤降1.5%，兑日圆从13年高位下滑，因欧元区公债收益率上升和投资者缩减周五强劲的美国就业数据带动的美元押注。

欧元兑美元迫近1.13美元，部份因为德债收益率不断上升，和德国数据强劲激发对欧元区经济前景的乐观情绪。

美国公债收益率周一下跌，令美国和欧洲公债收益率差收窄。

“许多人相当怀疑周五的就业数据是美国经济力道的真实写照，”野村证券国际汇市策略部门全球主管Jens Nordvig说。

“他们认为，周五美元涨势有些过度。”

美元稍早下跌，此前彭博通讯社援引美国总统奥巴马在德国举行的七国集团(G7)峰会上的讲话报导称，强势美元是“一个问题。

“我没有这样说，我不会就美元或任何其他货币每日的波动发表评论，这是我的一贯的作法，”奥巴马在一记者会上说。美元起初反弹，之后在交易日余下时间走低。

尽管奥巴马作出否认，但汇市投资者保持谨慎态度，因近几个月美联储官员都对强势美元给美国经济成长和出口造成的影响表示担忧。

“或许他没有说过这样的话，但报导突显了对美元当前水平感到不安的潜意识，”Prudential International Investments Advisers LLC首席投资策略师John Praveen说。

美元兑日圆下跌0.9%，报124.42日圆，在周五美国公布就业岗位强劲增长后，美元触及125.86日圆的13年高位。

美元指数下挫1.1%。

欧元上涨，受助于德债收益率上升，以及4月德国工业生产较前月上升0.9%，好于预期。

欧元兑英镑最新劲升超过1%，兑日圆攀升0.60%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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