日圆回落而欧元上涨 因黄金大跌带动的忧虑缓和

* 日圆兑美元和欧元下跌，本周稍后G20将举行会议

* 欧元兑美元攀升至七周高位，兑日圆大涨2%

* 黄价和股市在大跌后反弹，缓和投资人的忧虑

路透纽约4月16日 - 日圆兑美元和欧元周二下跌，扭转上日大涨之势，因金价昨日创纪录跌幅引发投资人的忧虑得到缓和，削弱对避险日圆的需求。

美国消费者物价(CPI)下跌，且工厂产出下滑，为美国联邦储备委员会(美联储)将维持货币刺激举措提振经济的增添理据。

“CPI数据巩固了美联储很可能在一段时间维持量化宽松政策的观点，”Forex.com高级汇市策略师Eric Viloria说，“这是支持市场及人气的其中一个因素。”

20国集团(G20)周四在华盛顿召开会议，全球主要经济体的财长及央行总裁将讨论经济和金融市场前景，包括塞浦路斯危机及资产价格反应。

欧元兑美元大涨至七周高位，欧元兑日圆跳升2%提供一些帮助。投资人没有理会德国4月投资者信心大跌的数据。

欧元兑美元上涨1.1%，至1.3177美元，据报有央行买入。欧元高见1.3201美元，此为2月25日来最高，之前升穿在大约1.3140/50美元阻力位。交易商关注1.3270/1.3300美元区域的下一道关键水平。

**走势扭转**

金价周二上涨，上日创纪录最大跌幅，引发商品和股市全面大跌。美国波士顿发生爆炸令金融市场的紧张情绪加剧。

“昨日市场有许多忧虑，特别是人人在注意金价在发生什么事，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说，“市场的想法是美元以外的主要货币兑日圆走势过度。”

但随着金价和股市企稳，及投资人总结波士顿爆炸可能是单独事件，他们再次买入较高风险资产，卖出避险日圆。

加拿大财政部高级官员称，加拿大支持日本激活日本经济的努力，且G20认为货币政策应该仅针对国内经济而非汇率。

根据路透数据，美元兑日圆高见98.15日圆。最新涨0.76%，至97.49日圆。

美元兑日圆在近几个交易日的强劲涨势停顿，因投资人在心理关口100日圆的重大阻力位及期权障碍前获利了结。但分析师称，日圆走弱趋势仍然不变，本月稍早日本央行推出激进的货币宽松举措。

“因过去几天日圆反弹之势不大可能持续，基本面仍支持未来日圆走弱，”BTMU汇市分析师Lee Hardman说，预期美元在未来12个月升至109日圆。

投资人将密切留意金价，若金价再次大跌，可能重燃对诸如美元和日圆等最大流动性货币的需求。

根据路透数据，欧元兑日圆劲涨1.9%，至128.48日圆，盘中触及128.99高位。

澳元兑美元升0.78%，至1.0391美元，新西兰元兑美元涨1%，至0.8494美元。两者上日也大跌。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3176 1.3034 +1.09 -0.14 1.3194

美元/日圆 97.52 96.75 +0.80 +12.43 86.74

欧元/日圆 128.50 126.09 +1.91 +12.28 114.45

美元/瑞郎 0.9222 0.9311 -0.96 +0.73 0.9155

英镑/美元 1.5360 1.5283 +0.50 -5.48 1.6251

美元/加元 1.0205 1.0254 -0.48 +2.86 0.9921

澳元/美元 1.0388 1.0311 +0.75 -0.05 1.0393

欧元/瑞郎 1.2152 1.2139 +0.11 +0.64 1.2075

欧元/英镑 0.8577 0.8525 +0.61 +5.71 0.8114

新西兰元/美元 0.8486 0.8405 +0.96 +2.45 0.8283

美元/挪威克朗 5.7211 5.7500 -0.50 +2.84 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5400 7.4977 +0.56 +2.72 7.3403

美元/瑞典克朗 6.3622 6.4238 -0.96 -2.10 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.3833 8.3726 +0.13 -2.27 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(翻译 利棣儿 审校 李军)

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