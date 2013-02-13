日圆大涨 因G7官员称担心日圆过度波动

* G7官员称声明旨在显示对日圆走势的关切

* G7有关汇市的声明一度令货币战争言论降温

* 欧洲央行总裁德拉吉称没有看到有货币战争这回事

* 日圆波动性攀升

路透纽约2月12日 - 日圆周二反弹,兑美元从昨日触及的近三年低点回升,此前七国集团(G7)一官员表示,G7声明旨在表达对日圆"过度波动的担心".

美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周一表示,美国支持日本结束通缩和刺激经济成长的努力后,日圆周一尾盘大跌.但她之后澄清日圆需要遵守有关市场决定汇率的G7承诺.

但她的澄清不足以放慢日圆跌势.周二G7声明的影响也是起起伏伏.

"G7声明被误解.G7声明是表示对日圆过度波动的担心."G7官员周二表示,"G7担心对日圆的单边指引.本周末莫斯科G20会议,日本将成为焦点."

该官员指的是本周五和周六莫斯科举行的G20财长会议.

G7在声明中仍承诺由市场决定汇率,并指出财政和货币政策绝不能用于令货币贬值.

Newedge外汇部门主管George Dowd表示,他不相信会有任何指责日圆颓势的声明,在G20会议前,本周余下时间日本的言论可能进一步支撑日圆.

美元兑日圆纽约尾盘报93.54日圆,跌0.8%,周一触及2010年5月来最高的94.42日圆,今年迄今美元/日圆大涨7.8%.

法国巴黎银行表示,其技术指标显示美元/日圆在目前水准估值过高,合理价预计在91.05日圆.

G7声明发布后,选择权市场美元/日圆短期波动性收报12.988%,为一年半高位.

欧元兑日圆跌0.5%,报125.82日圆,2月6日,欧元/日圆创下127.71日圆的近三年高位.

欧元兑日圆已经大涨约10%,令一些欧洲领导人强烈反对称强劲欧元殃及刚刚起步的经济复苏.

G7声明发布后,日圆一度大跌,因市场起初认为这是为日本继续努力使通货再膨胀来刺激经济开了绿灯.

**欧元走坚**

欧元兑美元上扬0.3%,报1.3453美元,欧洲央行总裁德拉吉表示对货币战争的言论过度后,欧元升势加速.

亚特兰大联储总裁洛克哈特也表示,没有货币战争,但他拒绝就日圆颓势置评.

欧洲债市,西班牙发售56亿欧元六个月和12个月债券,超过目前规模的高端,但较长期债券得标利率较高,因政治腐败丑闻令信心受创.

在美国,市场焦点将转向今晚美国总统奥巴马发布的国情咨文,投资人将寻找是否能达成协议避免3月1日自动减支的线索.(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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