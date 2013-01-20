日圆下滑至31个月低位 因预期日本央行将在下周采取行动

* 市场为日本央行将采取激进行动作准备

* 如果日本央行寻求无限量买入债券,日圆将上涨

* 美国1月消费者信心跌至逾一年最低

* 中国数据较预期疲弱

路透纽约1月18日 - 日圆兑美元周五下跌至31个月低位,连跌第10周,因预期日本央行将采取激进的货币政策行动.

不过,投资人选择对欧元兑日圆获利了结,不过,欧元本周仍上涨0.6%,从2013年初迄今劲升4.7%.欧元兑美元也下跌,上日欧元大涨.

美元兑日圆今年迄今上扬3.7%,且多数策略师认为,如果日本央行在下周初采取超出市场预期的行动阻止通缩螺旋,美元可能继续攀升.

"预期几乎一致,将通胀目标从1%上升至2%,包括加大(资产购买)规模,"Faros Trading外汇经纪Dan Dorrow说.

"日本首相安倍晋三和日本政界迫切需要促使日本央行改变政策,并保持这样的政策.日本央行面临的政治压力将不会减弱."

了解日本央行想法的消息人士向路透表示,该央行将考虑做出承诺,无限量买入资产,直至实现2%的通胀目标.

分析师说,这样的计划将超出市场预期.

美元兑日圆触及90.18日圆的高位,为2010年6月来最高.最新升0.2%,至90.01日圆.本周,美元兑日圆升0.8%.

ActionForex.com的分析师说,日内倾向仍然为上行,目前的涨势料将在下周延续,直至94.98日圆的阻力位.

下行方面,须跌穿周三日内低位87.77日圆的支持位,才表示短期见顶.据报在90.75日圆的期权障碍可能是短期阻力位.

交易商表示,押注日圆继续走弱的期权需求强劲,一个月美元/日圆隐含波动率升至2011年8月来的最高.

一个月风险逆转指数显示日圆看跌期权的买入需求也增加.

**中国中数据令风险资产承压**

中国公布2012年经济成长放缓后,围绕全球经济增长的担忧使得风险人气承受压力.澳元和加元等与全球经济成长相关联的货币受该数据拖累而下挫.

澳元兑美元下滑0.4%至1.0504美元.加元兑美元跌至0.9923加元.

只要美国政界人士仍就如何上调该国债务上限争执不下,下月美元兑澳元等风险较高的货币就可能进一步上涨.

由于人们担心债务上限问题,1月美国消费者信心指数连续第二个月下降,并触及逾一年最低水平.

不过,午盘时高风险资产获得支撑.此前美国众议院共和党领袖表示,下周料寻求通过一项延长举债上限三个月的议案,以迫使参议院通过预算.

与此同时,欧元区经济状况仍低迷,若该地区数据持续疲弱,欧洲央行(ECB)或将在未来几个月内决定降息.

欧元兑日圆最新下跌0.2%,报119.94日圆,稍早一度触及2011年5月迄今最高120.70日圆.

欧元兑瑞郎稍早攀升至20个月高位1.2568瑞郎,分析师预计瑞郎将持续疲弱.欧元/瑞郎最新下跌0.2%,报1.2446瑞郎.

欧元兑美元自1.3401美元回落,该水准略低于周一创下的11个月高点1.3403.欧元/美元最新下挫0.4%,报1.3403美元.(完)

(编译 洪曦; 审校 母红)

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