欧元触及四周高位 因有报道称欧洲央行讨论了升息的可能性

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报道称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
消息人士告诉路透，部分欧洲央行决策者提出在结束量化宽松计划前上调目前处于纪录低位的利率的可能性，但讨论时间很短，且未获得广泛支持。
“我不清楚这一消息是否属实，但它反映出欧洲央行目前的想法，”Merk Hard Currency Fund总裁和投资组合经理Axel Merk说。
“它显示欧洲央行目前的讨论倾向于，‘我们如何撤走量化宽松计划？’这是根本性的转变，不过这一根本性的转变不会一蹴而就。”
Merk表示，多个欧元区国家的数据支持了经济正在好转的前提。欧洲央行在3月政策会议结束后，上调了经济成长和通胀预估。
欧元兑美元升逾1.1%，至1.0698高位，此为2月9日来最高。欧元录得去年6月3日来最大单日涨幅，这扶助欧元兑美元连续第二周上涨。
美元指数跌至2月28日来最低。本周下跌0.34%，为五周来首周下跌。
美元承压，因2月非农就业报告显示，薪资增幅不及预期。这抑制了美联储今年将数次升息的预期。
“薪资数据再度让就业报告黯然失色，”Western Union BusinessSolutions资深市场分析师Joe Manimbo称，“薪资增幅不够强劲，缓和了美联储今年将加快升息步伐的预期。”
根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势暗示，投资者预期美国本月升息的机率为93%，但在就业数据发表前为接近90%。
美元兑日圆微幅下跌，此前触及七周高位115.50日圆，纽约尾盘报114.78日圆。本周美元兑日圆跌0.2%，为四周来首次下跌。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。