欧元触及四周高位 因有报道称欧洲央行讨论了升息的可能性

路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报道称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。

消息人士告诉路透，部分欧洲央行决策者提出在结束量化宽松计划前上调目前处于纪录低位的利率的可能性，但讨论时间很短，且未获得广泛支持。

“我不清楚这一消息是否属实，但它反映出欧洲央行目前的想法，”Merk Hard Currency Fund总裁和投资组合经理Axel Merk说。

“它显示欧洲央行目前的讨论倾向于，‘我们如何撤走量化宽松计划？’这是根本性的转变，不过这一根本性的转变不会一蹴而就。”

Merk表示，多个欧元区国家的数据支持了经济正在好转的前提。欧洲央行在3月政策会议结束后，上调了经济成长和通胀预估。

欧元兑美元升逾1.1%，至1.0698高位，此为2月9日来最高。欧元录得去年6月3日来最大单日涨幅，这扶助欧元兑美元连续第二周上涨。

美元指数跌至2月28日来最低。本周下跌0.34%，为五周来首周下跌。

美元承压，因2月非农就业报告显示，薪资增幅不及预期。这抑制了美联储今年将数次升息的预期。

“薪资数据再度让就业报告黯然失色，”Western Union BusinessSolutions资深市场分析师Joe Manimbo称，“薪资增幅不够强劲，缓和了美联储今年将加快升息步伐的预期。”

根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势暗示，投资者预期美国本月升息的机率为93%，但在就业数据发表前为接近90%。

美元兑日圆微幅下跌，此前触及七周高位115.50日圆，纽约尾盘报114.78日圆。本周美元兑日圆跌0.2%，为四周来首次下跌。(完)