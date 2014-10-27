欧元受美国数据带动上涨 但德国企业景气指数限制升幅

路透纽约10月27日 - 欧元兑美元周一反弹，但交投不旺。美国公布的楼市数据逊于预期提振欧元，但德国企业信息数据下滑，限制了欧元的升幅。

德国数据令优于预期的欧洲央行压力测试结果失色不少。测试结果是在周日公布的，但在上周末市场已获悉了大部分结果。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国9月成屋待完成销售指数较上月上升0.3%，至105.0，预估为上升0.5%，8月回落1.0%。

“在略逊预期的美国楼市数据公布后，美元随即下滑，且由于今日没有其他风险事件，这就足以带动欧元兑美元升穿1.27水准，”Tempus Inc市场部主管John Doyle称。

欧元兑美元EUR=纽约尾盘报1.2706美元，升0.28%。欧元兑瑞典克朗EURSEK=大涨1%，报9.2803克朗，为7月初来最高。市场预计瑞典央行将降息至纪录低点，以消除通缩威胁。

在本周美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策会议前市场交投迟滞。美联储预计将在本周会议上结束量化宽松政策，并确认愿意等一段长时间再升息。

德国10月企业景气判断指数连续第六个月下降，触及近两年低位，预示德国经济第四季可能遭遇波折。德国经济智库Ifo公布，德国10月IFO企业景气判断指数为103.2，上月为104.7。

欧元区最大经济体－德国经济在首季表现良好，但在第二季萎缩了0.2%，市场对德国将重陷衰退的担忧加重。

Ifo数据令欧元兑美元回吐了一些在欧洲央行公布压力测试结果优于预期后录得的升幅。

欧洲央行周日表示，130家参与测试的银行中有25家未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况都已经得到了修补。

法国农业信贷汇市策略部门欧洲主管Adam Myers表示，预计在美联储周二开始货币政策会议前欧元将走软。

“美联储近期表现得更为谨慎，因他们不希望美元走强，但即便如此，鉴于目前市场解读欧洲央行和欧洲数据的方式...在美联储周三晚间宣布政策声明前，欧元可能跌穿上周低点。”

美元兑日圆JPY=跌0.38%，报107.73日圆，略高于日低107.61日圆，凸显美元兑其他主要货币普遍下滑。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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