美元升至三周高位 因美联储官员讲话和就业数据

路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。

3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据明显疲弱，是受到雪暴影响。

避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。

纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会“稍稍暂停”升息计划。[nL3T1HF4XU]他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头释怀。

杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。

“杜德利的言论为美元助力，”Western Union Business资深市场分析师Joe Manimbo说，“他的讲话，令对任何缩减资产负债表将明显导致升息暂停的预期减弱。”

杜德利在上周接受访问时表示，缩减资产负债表是升息的替代，这可能引发美联储在缩表的时候“暂停”升息。

分析师说，投资者仍然预计美联储将在今年再加息两次，尽管对6月加息的预期在就业报告发布后降至61%，周四稍晚为超过70%。

美元指数升至三周高位101.26，纽约尾盘上涨0.5%，报101.16。

美元兑日圆在杜德利讲话后触及盘中高位，尾盘升0.3%，报111.16日圆。

美元兑欧元触及四周高位，欧元跌0.5%，报1.0587美元。

数据显示，美国3月增加的非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月来最少，远低于接受路透访查的分析师预估的增加18万个。

3月失业率降至4.5%，2月为4.7%。(完)