美元兑欧元大跌 因欧洲公债收益率上涨及美国数据疲弱

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月6日 - 美元兑欧元周三触及2月底来最低，此前欧洲公债收益率上升带动对欧元的需求，且美国数据疲弱，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟升息的预期。
欧洲公债收益率继续攀升，10年期德债收益率触及今年最高水准0.6%。今日上升缓和了在上月跌至0.05%纪录低点对该收益率可能后降至负值的担忧。
“什么对欧元有帮助显而易见，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman谈及德债收益率上升时表示。
欧元兑美元大涨逾1.5%，触及近10周最高的1.13710美元。美国10年期公债收益率较可比德债利差收窄至约165个基点，为3月底来最低，这令欧元对追求收益率的投资人而言吸引力增强。
美元兑瑞郎触及逾三个月最低的0.91140瑞郎。美元指数势将创下近七周最大单日跌幅。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加16.9万人，为2014年1月以来最低增幅，且远低于分析师预期的增加20.0万人。
该数据巩固了对美联储将推迟一段时间升息的预期。市场静待周五美国公布的非农就业报告，根据路透调查，分析师预计4月非农就业岗位增加22.4万。尽管这会比3月增幅多近10万，但分析师表示，市场在为令人失望的数据作准备。
“看来周五的数据不会非常强劲，”Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli表示，“这绝对会令美联储在将政策正常化时更为谨慎。”
美元指数纽约尾盘跌1%，报94.116，美元兑瑞郎大跌1.11%，报0.91600瑞郎。美元兑日圆触及近一周低点119.205日圆。
美国10年期公债价格跌14/32，收益率报2.23%，周二尾盘报2.18%。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1351 1.1184 +1.49 -6.17 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.43 119.82 -0.33 -0.21 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 135.51 134.05 +1.09 -6.40 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9162 0.9260 -1.06 -7.84 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5243 1.5180 +0.42 -2.12 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2044 1.2064 -0.17 +3.67 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7967 0.7940 +0.34 -2.46 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0394 1.0360 +0.33 -13.57 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7438 0.7364 +1.00 -4.09 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7491 0.7553 -0.82 -3.92 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.4286 7.5692 -1.86 -0.58 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4363 8.4791 -0.50 -6.67 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.2199 8.3420 -1.46 +5.44 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3330 9.3407 -0.08 -1.43 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军/徐文焰; 审校 母红/龚芳)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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