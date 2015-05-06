美元兑欧元大跌 因欧洲公债收益率上涨及美国数据疲弱

路透纽约5月6日 - 美元兑欧元周三触及2月底来最低，此前欧洲公债收益率上升带动对欧元的需求，且美国数据疲弱，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟升息的预期。

欧洲公债收益率继续攀升，10年期德债收益率触及今年最高水准0.6%。今日上升缓和了在上月跌至0.05%纪录低点对该收益率可能后降至负值的担忧。

“什么对欧元有帮助显而易见，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman谈及德债收益率上升时表示。

欧元兑美元大涨逾1.5%，触及近10周最高的1.13710美元。美国10年期公债收益率较可比德债利差收窄至约165个基点，为3月底来最低，这令欧元对追求收益率的投资人而言吸引力增强。

美元兑瑞郎触及逾三个月最低的0.91140瑞郎。美元指数势将创下近七周最大单日跌幅。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加16.9万人，为2014年1月以来最低增幅，且远低于分析师预期的增加20.0万人。

该数据巩固了对美联储将推迟一段时间升息的预期。市场静待周五美国公布的非农就业报告，根据路透调查，分析师预计4月非农就业岗位增加22.4万。尽管这会比3月增幅多近10万，但分析师表示，市场在为令人失望的数据作准备。

“看来周五的数据不会非常强劲，”Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli表示，“这绝对会令美联储在将政策正常化时更为谨慎。”

美元指数纽约尾盘跌1%，报94.116，美元兑瑞郎大跌1.11%，报0.91600瑞郎。美元兑日圆触及近一周低点119.205日圆。

美国10年期公债价格跌14/32，收益率报2.23%，周二尾盘报2.18%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1351 1.1184 +1.49 -6.17 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.43 119.82 -0.33 -0.21 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 135.51 134.05 +1.09 -6.40 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9162 0.9260 -1.06 -7.84 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5243 1.5180 +0.42 -2.12 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2044 1.2064 -0.17 +3.67 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7967 0.7940 +0.34 -2.46 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0394 1.0360 +0.33 -13.57 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7438 0.7364 +1.00 -4.09 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7491 0.7553 -0.82 -3.92 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.4286 7.5692 -1.86 -0.58 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4363 8.4791 -0.50 -6.67 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.2199 8.3420 -1.46 +5.44 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3330 9.3407 -0.08 -1.43 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/徐文焰; 审校 母红/龚芳)

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